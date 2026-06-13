Delincuente usa barra metálica para saquear un negocio en Tampico

El atraco fue reportado a las 5:54 AM y quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un delincuente armado con una barra metálica de gran tamaño forzó el acceso principal del negocio «Bambinos» para robar durante la madrugada de este viernes 12 de junio de 2026.

El atraco fue reportado a las 5:54 AM y quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

En el video se observa a un hombre de complexión delgada y estatura media, vestía una playera color guinda o vino, pantalón de mezclilla, tenis negros y una gorra roja; además, llevaba una mochila negra.

Las imágenes muestran la forma en que el individuo colocó la pesada herramienta entre los marcos de la puerta de vidrio. Con la fuerza de su propio cuerpo, el hombre aplicó palanca en repetidas ocasiones y jaló con insistencia hasta que logró vencer la seguridad e ingresó al inmueble.

El negocio afectado se ubica en la calle Francita número 302, entre Cerro Azul y Poza Rica, en la colonia Petrolera.

Los propietarios difundieron las imágenes con la esperanza de que la ciudadanía aporte datos para la identificación del sospechoso, al mismo tiempo que solicitaron el apoyo de la comunidad para compartir el caso y fortalecer la seguridad entre los comercios locales.