Descarta PC Tamaulipas corrupción en bombardeo de nubes; reporta 40 vuelos efectivos

El programa continúa vigente y que las operaciones restantes se realizarán conforme las condiciones meteorológicas lo permitan

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, rechazó las versiones de presuntas irregularidades o actos de corrupción en el programa de estimulación de nubes implementado en Tamaulipas para favorecer las lluvias, al asegurar que las operaciones se han realizado conforme a la planeación establecida y bajo supervisión de diversas dependencias.

Luego de que en redes sociales surgieran señalamientos sobre un supuesto manejo irregular de los vuelos contratados para el denominado “bombardeo de nubes”, el funcionario afirmó que no existe ninguna anomalía en el programa y aclaró que hasta el momento se han efectuado 40 vuelos efectivos de los 50 que fueron contratados.

“No hay ninguna corrupción. Se hicieron las estimulaciones, se contrató una empresa; están pagados 50 vuelos y se han realizado 40, todos efectivos”, señaló.

González de la Fuente explicó que una de las principales confusiones surgió por versiones que aseguraban que únicamente se habían efectuado 16 operaciones aéreas, cifra que calificó como incorrecta.

Detalló que la estimulación de nubes no consiste en generar lluvia de manera artificial en cualquier condición climática, sino que requiere la presencia previa de nubosidad y pronósticos favorables para que el proceso tenga posibilidades de éxito.

“El avión no despega simplemente para estimular y que llueva. Debe existir un porcentaje de probabilidad de lluvia para que pueda actuar el yoduro de plata con el que se realiza la estimulación”, indicó.

El coordinador de Protección Civil explicó que antes de cada vuelo se lleva a cabo una evaluación meteorológica para determinar si las condiciones atmosféricas son adecuadas, además de identificar los polígonos donde existe mayor potencial de precipitación.

Añadió que en este proceso participan de manera coordinada la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Dirección de Servicios Aéreos y Protección Civil estatal, dependencia que aporta el análisis técnico a través de especialistas en meteorología.

Asimismo, justificó que aún queden pendientes 10 vuelos debido a que en semanas recientes se registraron pronósticos de lluvias generalizadas e incluso eventos con probabilidades cercanas al 100 por ciento, escenarios en los que la estimulación de nubes no resulta necesaria.

“Cuando ya se tiene un pronóstico importante de lluvias no es viable subir la aeronave. El objetivo es fortalecer precipitaciones cuando existen condiciones favorables, por ejemplo, con probabilidades del 40 por ciento que puedan incrementarse tras la intervención”, explicó.

El funcionario insistió en que el programa continúa vigente y que las operaciones restantes se realizarán conforme las condiciones meteorológicas lo permitan, descartando cualquier señalamiento de corrupción o simulación en la ejecución de los vuelos.