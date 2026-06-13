Detectan dos casos de venta ilegal de terrenos en Ciudad Victoria; hay 47 colonias irregulares

La Secretaría de Desarrollo Urbano de Cd. Victoria identificó dos fraccionamientos que vendían lotes sin permisos en la zona norte, por la Interejidal. Aunque no hay desarrollos suspendidos, el Ayuntamiento ya notificó a los responsables para frenar las operaciones.

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En lo que va del año, el Ayuntamiento de Victoria detectó dos casos de venta ilegal de terrenos en zonas que no cuentan con los permisos correspondientes. Ya se enviaron notificaciones para que detengan sus operaciones, informó Mariana Sierra, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio.

Explicó que el municipio, en coordinación con el Gobierno del Estado, mantiene operativos para frenar la aparición de lotes que se venden sin autorización.

Aclaró que los fraccionamientos en proceso de construcción sí cumplen con la normatividad y los permisos. El problema, dijo, está en los asentamientos irregulares. “Ahí es donde hemos trabajado, atendiendo a las personas que solicitan la regularización de sus terrenos”, señaló.

Precisó que actualmente no hay fraccionamientos suspendidos, pero sí se han detectado invasiones. En esos casos solo se emiten notificaciones, ya que las acciones legales corresponden a otra instancia.

Los dos casos de venta ilegal se ubicaron en la zona norte, por la Interejidal. Se trata de terrenos campestres que fueron divididos en lotes más pequeños de lo permitido y sin autorización para fraccionar. “Por la zona en la que están, no cumplen con los metros cuadrados ni con los requisitos para un fraccionamiento”, detalló Sierra.

En Ciudad Victoria hay 47 colonias irregulares. Algunas tienen posibilidad de regularizarse y se trabaja con el INSUS para legalizar las que cumplen con lo básico. Otras siete, por su ubicación, quedarían fuera de ese proceso.