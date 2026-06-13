Detienen a 20 por robos a comercios en Tamaulipas

Las autoridades de seguridad confirmaron estos arrestos como parte de las acciones para frenar los delitos contra el sector comercial.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un total de 20 personas relacionadas con robos a negocios han sido capturadas en Tamaulipas en lo que va de este 2026.

Las autoridades de seguridad confirmaron estos arrestos como parte de las acciones para frenar los delitos contra el sector comercial.

Las investigaciones estatales ligan a varios de estos detenidos con al menos ocho robos cometidos en diferentes municipios de la entidad.

Por tal motivo, los oficiales presentaron a los sospechosos ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a sus casos.

La corporación destacó el apoyo de la población por el uso de la línea de emergencias 911.

Las autoridades civiles recalcaron que los reportes de los ciudadanos son una pieza clave para la prevención, la atención rápida y el combate directo a los delitos que afectan la economía familiar.