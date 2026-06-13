Gobierno de Ciudad Madero conmemora el Día de la Libertad de Expresión y reconoce la labor del gremio periodístico

Al encuentro asistieron directores de medios, columnistas, periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y personal técnico, quienes compartieron una mañana de convivencia y celebración en un entorno caracterizado por la calidez y el reconocimiento mutuo.

Por. Óscar Figueroa

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En un ambiente de cordialidad, alegría y respeto, el presidente municipal de Ciudad Madero Erasmo Gonzáles Robledo, acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Dunia Marón Acuña, encabezó la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión con un desayuno celebrado en el Hotel Maeva, en el que participaron más de 50 representantes de los diversos medios de comunicación de Ciudad Madero.

Al encuentro asistieron directores de medios, columnistas, periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y personal técnico, quienes compartieron una mañana de convivencia y celebración en un entorno caracterizado por la calidez y el reconocimiento mutuo. Como parte de esta significativa reunión, las y los asistentes recibieron obsequios conmemorativos en agradecimiento a su importante labor en la difusión de información de interés para la comunidad.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que la libertad de expresión representa uno de los pilares fundamentales de la vida democrática, al favorecer el diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, expresó su reconocimiento al trabajo que desempeñan quienes integran el gremio periodístico, al constituirse como un vínculo indispensable entre la sociedad y las instituciones.

Subrayó además que, más allá de las diferencias de opinión, la libre expresión permite construir coincidencias y generar espacios de encuentro que contribuyen al desarrollo de una ciudadanía participativa e informada. En ese sentido, reiteró la disposición del Gobierno Municipal de seguir fortaleciendo una relación basada en el respeto, la apertura y la colaboración con los medios de comunicación.

La conmemoración se desarrolló en un ambiente de cercanía con los participantes, reafirmando el aprecio de la administración municipal hacia la labor informativa que realizan diariamente quienes forman parte de este sector. Con ello, el Gobierno de Ciudad Madero refrendó su compromiso con la defensa de las libertades fundamentales y con el impulso de una comunicación responsable al servicio de la comunidad.