Hombre de la tercera edad en condición de calle fue encontrado sin vida esta mañana

Por. Mario Prieto
TAMPICO, TAMAULIPAS.- En la más completa soledad y expuesto a la lluvia, terminó sus días un hombre en condición de calle que permanece en calidad de desconocido.
Brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur al mando de su coordinador Enrique Sierra, recibieron el reporte de una persona inconsciente de la vía pública, a la altura de la esquina que forman las calles Paseo de la Laguna y Cuarta Avenida en la colonia Laguna de la Puerta, zona norte de Tampico.
Al llegar los brigadistas encontraron a un hombre de la tercera edad en aparente situación de calle, mismo que al ser revisado se constató que ya no tenía signos vitales, por lo que se acordonó la zona.
Al sitio se movilizaron además elementos de la Guardia Estatal así como agentes de la Policía Investigadora que se encargaron de dar fe del cuerpo sin vida y proceder a llevar a cabo las diligencias correspondientes.