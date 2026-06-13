Impulsa Colegio de Abogados de Tamaulipas atención gratuita y capacitación con enfoque social

La secretaria general recordó que desde su fundación, el Colegio de Abogados de Tamaulipas ha realizado esfuerzos permanentes para brindar capacitación seria, ética y formal a sus integrantes, con el propósito de fortalecer el ejercicio profesional y contribuir a una mejor impartición de justicia.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A través de diversas comisiones de trabajo, el Colegio de Abogados de Tamaulipas desarrolla acciones de apoyo a la comunidad mediante asesorías jurídicas gratuitas y actividades con perspectiva de género, informó la secretaria general del organismo, Mayela Hernández Jiménez.

La representante del colegio señaló que entre las principales labores de la agrupación se encuentran las jornadas de atención jurídica pro bono dirigidas a personas que requieren orientación legal y no cuentan con recursos para acceder a ella.

“Tenemos comisiones que trabajamos con impacto hacia la comunidad, con jornadas gratuitas para atención pro bono y con perspectiva de género”

Hernández Jiménez dijo que además de las actividades de apoyo social, el Colegio mantiene como prioridad la capacitación permanente de sus agremiados para garantizar una representación profesional y responsable ante los nuevos retos del sistema de justicia.

“Nosotros tenemos un lema que nos dice que es la nueva era de la litigación oral en Tamaulipas. Es lo que queremos, que nuestros compañeros y nosotros mismos tengamos las herramientas necesarias para actuar responsablemente en la representación de aquellas personas que requieren de nuestra intervención”

Indicó que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares exige una preparación constante por parte de los abogados, especialmente cuando se trata de representar a personas en situación de vulnerabilidad.

“No podemos ir sin las herramientas y la expertis necesaria a un juzgado a representar grupos vulnerables. Se espera que como litigantes y juzgadores tengamos ética y responsabilidad para aplicar a conciencia la ley y además buscar justicia y equidad para todos”

La secretaria general recordó que desde su fundación, el Colegio de Abogados de Tamaulipas ha realizado esfuerzos permanentes para brindar capacitación seria, ética y formal a sus integrantes, con el propósito de fortalecer el ejercicio profesional y contribuir a una mejor impartición de justicia.

Expresó que la actualización continua permite a las y los abogados responder de manera adecuada a las reformas legales y ofrecer una atención más eficiente tanto a sus clientes como a la sociedad en general.