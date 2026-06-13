Inaugura Colegio de Abogados de Tamaulipas diplomado sobre litigación oral y nueva reforma procesal

Los organizadores expresaron que la capacitación busca contribuir a la actualización profesional de los abogados tamaulipecos ante la transición hacia un modelo de justicia oral en materia civil y familiar

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de fortalecer la preparación de los profesionales del derecho ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Colegio de Abogados de Tamaulipas inauguró el diplomado “Litigación Oral – Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: La Nueva Era Procesal en Tamaulipas”.

Durante la apertura del primer módulo, el presidente del Colegio de Abogados de Tamaulipas, José Isabel Luna, aclaró que para ejercer la litigación bajo este nuevo sistema procesal no es necesario contar con una certificación, pese a que algunas instituciones o particulares promueven este requisito.

“Este sistema no requiere y le digo, no requiere una certificación para litigar; andan vendiendo capacitaciones, diplomados, requiriendo… «quiero certificarme», no se ocupa la certificación”

El abogado señaló que existe desinformación en torno a la implementación del nuevo modelo de justicia civil y familiar, situación que ha sido aprovechada para ofrecer supuestas certificaciones obligatorias.

“Si bien es cierto existe un artículo para efecto cuando hay menores, pero no requiere certificar; esto es muy importante porque de la ignorancia se vende”

Indicó que el propósito del diplomado es brindar capacitación especializada a litigantes mediante la participación de operadores y expertos con experiencia en el sistema procesal, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los cambios que implica la reforma.

Al inicio de actividades acudieron aproximadamente 80 participantes, quienes asistieron al primer módulo impartido por la magistrada María de los Ángeles Rojano Zavalza y el abogado litigante Juan Manuel Becerril de la Llata, especialista en derecho constitucional, procesal, amparo y litigio civil y mercantil.

El diplomado está conformado por seis módulos y se desarrolla en coordinación con la Universidad Cultural Metropolitana (UCM).

La institución educativa participó en el diseño curricular y la selección de los ponentes, explicó la maestra Lizbeth Dueñas.

Los organizadores expresaron que la capacitación busca contribuir a la actualización profesional de los abogados tamaulipecos ante la transición hacia un modelo de justicia oral en materia civil y familiar que será aplicado de manera gradual en el estado y en el país.