Jubilación anticipada ahora es posible. Este es el decreto de Claudia Sheinbaum para retirarse a los 55 años

El decreto emitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum autorizó un esquema para que trabajadores del ISSSTE puedan jubilarse desde los 55 años de edad.

La jubilación es una de las etapas más esperadas en la vida laboral. Para muchas personas, llegar al momento de retirarse después de años de trabajo y gozar de la jubilación representa la posibilidad de descansar sin preocupaciones para disfrutar de su tiempo libre con sus familias.

Es por esta razón que una de las preguntas más frecuentes en torno a esta etapa es ¿cuál es la edad a partir de la cual una persona se puede retirar? En el caso de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), un decreto firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum los autorizará a tramitar su retiro desde los 55 años de edad.

De acuerdo con el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio de 2025, las personas trabajadoras que cotizan bajo el régimen pensionario del artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, tendrán derecho a un esquema de reducción de la edad para acceder a la modalidad de Pensión por Jubilación.

No se modifica la pensión por cesantía

Asimismo, el decreto establece que se congela la edad mínima para acceder a esta modalidad de pensión en 56 años para mujeres y 58 para hombres, con una reducción de tres años adicionales para el 2034, además de que no hay modificaciones para las modalidades de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios, y de Cesantía en Edad Avanzada del Décimo Transitorio.

Las personas trabajadoras que optaron por el Bono de Pensión del ISSSTE o que cotizan bajo el régimen ordinario de Cuentas Individuales no se verán afectadas con el decreto.

¿Cómo tramitar la pensión del ISSSTE?

Para tramitar tu pensión en el ISSSTE sigue estos pasos:

Acude al Departamento de Pensiones de la Delegación ISSSTE que te corresponda. Si tienes alguna duda o necesitas conocer más detalles, marca a ISSSTETEL 54 48 89 03 / 01 800 710 46 66

La delegación del ISSSTE te proporcionará el Documento de Aceptación de Datos donde deberás verificar que tus datos están correctos y la Solicitud de Concesión de Pensión y firmar. Si hay inconsistencias en tus datos deberás acudir a la Ventanilla de Afiliación y Vigencia del ISSSTE para actualizarlos.

Preséntate en la Afore, quien te entregará el formato de Solicitud de Disposición de Recursos que deberás llenar y firmar, además de entregar los documentos mencionados junto con la Concesión de Pensión en original y copia.

Una vez que la Afore haya ingresado tu solicitud de retiro, los recursos se te entregarán en un plazo máximo de 30 días hábiles y serán:

SAR-ISSSTE 92 (Recursos acumulados de 1992 a 2007).

SAR-FOVISSSTE 92 (Recursos acumulados de 1992 a 2007 y si no hay crédito de vivienda vigente).

FOVISSSTE 2008 (Recursos acumulados de 2008 y si no hay crédito de vivienda vigente).