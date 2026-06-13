Le faltó barrio… | Le roban el celular al «Iztaparrasta» tras la inauguración de la Copa Mundial 2026

El comediante difundió una captura de pantalla proveniente del sistema de geolocalización satelital de su teléfono móvil

MÉXICO.- El comediante y creador de contenido mexicano Lalo Elizarrarás, conocido en las plataformas digitales como «Iztaparrasta«, denunció a través de sus canales oficiales el robo de su celular. El suceso ocurrió en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, justo al finalizar el encuentro de apertura de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El comediante compartió los pormenores de la situación con sus seguidores mediante una publicación en la red social Facebook, misma que captó la atención de los usuarios de internet debido a las pruebas en imágenes que aportó sobre el rastreo de su propiedad.

El reporte del robo de Iztaparrastra

El Iztaparrastra dio a conocer que el despojo de la pertenencia se registró en el marco de la salida de los aficionados del inmueble deportivo tras la victoria del cuadro tricolor. Elizarrarás acompañó su declaración con el único registro fotográfico que logró conservar de su estancia en las gradas durante la ceremonia y el juego.

«Me robaron mi fon acabando el partido y esta es la única foto que tengo en la inauguración del mundial», expresó el productor de comedia en su mensaje inicial en la red.

Crédito: Facebook

¿Qué pasó con su celular?

Aunado al reclamo por la pérdida, el comediante difundió una captura de pantalla proveniente del sistema de geolocalización satelital de su teléfono móvil. El mapa de la aplicación móvil situó las coordenadas del dispositivo en un punto comercial de la zona centro de la Ciudad de México.

«La segunda foto es la ubicación actual donde está mi teléfono, en la Plaza de la Tecnología en un lugar de desbloqueo y flexeo de celulares», detalló el creador de contenido, concluyendo su reporte con la frase «Ganó México» en alusión al resultado del cotejo futbolístico.

¿Quién es el Iztaparrastra?

Lalo Elizarrarás, conocido en el ámbito del entretenimiento como «Iztaparrasta», es un comediante y creador de contenido mexicano originario de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Su carrera cobró relevancia en la escena del stand up nacional gracias a un estilo de comedia basado en la identidad barrial, la cultura popular y las vivencias cotidianas en la capital del país.

Además de sus presentaciones en vivo y giras por la República Mexicana, el comediante consolidó su presencia en plataformas digitales y formatos de podcast, donde construyó una comunidad de seguidores que lo identifican como un referente del humor chilango. Gracias a su fama obtenida en redes es que llegó a ser la estrella de los sketches en Televisa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO