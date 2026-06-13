Movimiento Nacional por la Esperanza suma 30 mil afiliados en Tamaulipas

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Movimiento Nacional por la Esperanza cuenta con alrededor de 30 mil afiliados en Tamaulipas, de los cuales más de 10 mil se concentran en la zona sur del estado, informó Cuitláhuac Ortega Maldonado, dirigente de la organización.

Señaló que entre 7 y 8 mil simpatizantes se encuentran en Tampico, mientras que el resto se distribuye entre Ciudad Madero y Altamira, consolidando a la región como el principal bastión de la agrupación en la entidad.

“Todo Tamaulipas son cerca de 30 mil militantes, es el padrón que tenemos del último año y la gran mayoría, más de 10 mil de aquí de la zona sur. A lo mejor, 7, 8 mil de Tampico y el resto de Madero y Altamira”

Ortega Maldonado dijo que el crecimiento de la organización es resultado del trabajo realizado durante más de dos décadas, tiempo en el que se ha consolidado una estructura de participación ciudadana que, afirmó, influye en los procesos políticos y electorales del país.

“Los votos de nuestra organización influyen en los que van a gobernar en un futuro; esta estructura no se forma de un día para otro. Tiene 20 años, no estamos en campaña, pero no vamos a participar nosotros”

El dirigente expresó que el movimiento mantiene actividades permanentes de organización y acercamiento con la población, independientemente de los periodos electorales.

Asimismo, hizo un llamado a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a privilegiar la unidad frente a las diferencias políticas y los señalamientos que surgen en distintos ámbitos.

“La gente que respalde a nuestra presidenta; muchas de las cosas que se mencionan, sobre todo con los gobernadores, son rumores, no hay nada cierto; ante eso tenemos que salir a aclarar”

Finalmente, recordó la postura asumida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en defensa de los intereses nacionales y consideró que la continuidad de ese proyecto requiere mantener la participación y organización de la ciudadanía.