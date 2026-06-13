Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas reconoce trayectoria de comunicadoras con más de 30 años de ejercicio profesional

La coordinadora estatal de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, Dora Alicia de la Cruz García, llamó a reflexionar sobre los retos que continúan enfrentando las mujeres en el ejercicio periodístico.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el marco del Día de la Libertad de Expresión, conmemorado el pasado 7 de junio, la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas entregó reconocimientos a destacadas periodistas y comunicadoras con más de tres décadas de trayectoria profesional, en un evento que reunió a representantes de los medios de comunicación, autoridades, familiares y amistades de las homenajeadas.

Durante la sencilla pero significativa ceremonia realizada en Degas plaza Hijas de Tampico, se manifestó la importancia de defender la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre, plural e informada, así como la contribución de las mujeres periodistas en la construcción de una ciudadanía mejor informada.

La coordinadora estatal de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, Dora Alicia de la Cruz García, llamó a reflexionar sobre los retos que continúan enfrentando las mujeres en el ejercicio periodístico.

“Las mujeres periodistas enfrentamos dobles riesgos, intimidaciones, violencia digital y una constante crítica por el simple hecho de expresar nuestras opiniones. También persisten problemáticas como el acoso laboral, el acoso sexual y la brecha salarial”, señaló.

Por su parte, Rosa María Rodríguez Quintanilla, coordinadora fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, reconoció el compromiso y la perseverancia de quienes han dedicado gran parte de su vida a informar a la sociedad.

“Treinta años de ejercer el periodismo significan miles de historias publicadas, coberturas bajo el sol, la lluvia y las tormentas; significan sacrificios familiares, jornadas interminables y la firme convicción de que la información es un bien público al servicio de la sociedad”, expresó.

En su mensaje, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, destacó la sensibilidad, profesionalismo y compromiso de las periodistas de la región con la difusión objetiva de los acontecimientos que impactan a la ciudadanía.

«Detras de cada noticia que ustedes imprimen y comparten va una serie de esfuerzos, anhelos y sueños que se plasma a través de cada una de esas redacciones. Les queremos pedir que no se cansen, que sigan haciendo lo que han venido realizando por más de 20 años de esas primeras mujeres visionarias que hace 20 años empezaron a tomar acción, a levantar la voz y a hablar en nombre de todas las mujeres sigan en esa formación en esta red del sur de Tamaulipas»

Asimismo, Cynthia Gallardo Guerrero, coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas, resaltó que la libertad de expresión es indispensable para el fortalecimiento de la democracia y reconoció el esfuerzo de las mujeres que han abierto camino en el ámbito de la comunicación.

“Ser periodista no es una tarea sencilla; requiere disciplina, preparación, sensibilidad y una profunda convicción de servicio. En el caso de las mujeres, muchas han tenido que abrirse camino superando obstáculos y demostrando su capacidad profesional”

Durante el evento fueron reconocidas Amalia Gabriela Ávalos Medina, Angélica María González, Eva Laura Torres Urista, Juana del Ángel Cruz, Leticia Pólito, María del Carmen Hernández Muñoz, María de Lourdes Sánchez, Rosalinda González Escobar y Aurora García Chávez, quienes a lo largo de más de tres décadas han contribuido al fortalecimiento del periodismo y la comunicación en el sur de Tamaulipas.

Como parte de la jornada se desarrolló un conversatorio moderado por Ángeles Barrios Gudiño, en el que participaron Amalia Ávalos, Carmen Hernández, Angélica María González y Leticia Pólito, quienes compartieron experiencias, anécdotas y reflexiones sobre los cambios, desafíos y aprendizajes que han marcado su trayectoria profesional.

Entre las y los asistentes destacaron Silvia Mejía Elías, coordinadora fundadora de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas; Daniela Plata Flores, coordinadora municipal de la Red de Periodistas con Visión de Género Victoria; el empresario y promotor cultural Gabriel Hernández; la ex diputada federal Honoria Mar Vargas, además de colegas, familiares y amistades de las homenajeadas.

La Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas refrendó su compromiso de seguir impulsando espacios de reconocimiento, capacitación y fortalecimiento profesional para las mujeres dedicadas al periodismo y la comunicación.