Reportan fecha para el funeral de Alí Jameneí; crecen las dudas sobre la información

El exdirigente de la República Islámica falleció durante los ataques enemigos del pasado 28 de febrero; su hijo, Mojtaba Jameneí, lo relevó en el cargo

ISRAEL.- El gobierno iraní informó que el funeral público del ayatolá Alí Jameneí (Khamenei) se realizará en julio, más de cuatro meses después de su muerte durante los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

De acuerdo con medios estatales iraníes citados por Reuters, las ceremonias comenzarán el 4 de julio en Teherán y concluirán el 9 de julio con el entierro del exlíder en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país.

Jameneí murió el 28 de febrero durante los ataques aéreos que marcaron el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Tenía 86 años y había encabezado la República Islámica durante 36 años.

El ayatolá Alí Jameneí gobernó Irán por más de tres décadas. | AFP

¿Por qué el funeral se realizará meses después?

Según la tradición islámica, los fallecidos suelen ser enterrados lo antes posible, idealmente dentro de las primeras 24 horas. Sin embargo, existen excepciones en situaciones extraordinarias, como conflictos armados o circunstancias de seguridad.

La prolongación de los actos funerarios ocurre en medio de la guerra que ha enfrentado a Irán con Estados Unidos e Israel desde principios de año.

Las autoridades también anunciaron que se realizarán ceremonias adicionales el 7 de julio en la ciudad santa de Qom, uno de los principales centros religiosos del país.

Las ceremonias religiosas comenzarán el próximo 4 de julio y se extenderán por varios días. | AFP

El legado de Jameneí en Irán

Durante más de tres décadas en el poder, Jameneí consolidó a Irán como una de las principales potencias regionales de Medio Oriente y mantuvo una postura abiertamente crítica hacia Estados Unidos.

Su gobierno fortaleció alianzas con grupos armados aliados de Teherán en distintos países de la región, mientras enfrentó protestas internas y presiones internacionales relacionadas con el programa nuclear iraní.

Tras su muerte, el cargo de líder supremo fue asumido por su hijo, Mojtaba Jameneí, de 56 años, quien resultó herido durante el mismo ataque en el que falleció su padre.

Tras la muerte de su padre, Mojtaba Jameneí asumió el cargo de líder supremo de Irán. | AFP

¿Habrá un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos?

El anuncio del funeral coincide con la declaración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre la firma de un acuerdo de paz este 14 de junio entre los países en guerra.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró este sábado que Irán y Estados Unidos alcanzaron puntos en común para finalizar el conflicto que afecta a la región desde hace más de tres meses.

De acuerdo con diplomáticos internacionales, la ceremonia se organizará de manera virtual y estará mediada por países como Turquía, Pakistán, Qatar y Egipto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO