Reportan hallazgo de fosa en Reynosa

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron restos óseos de al menos dos personas

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de una fosa clandestina con restos de dos personas ubicada en el ejido El Porvenir.

Edith González Treviño, presidenta del colectivo, informó que se trata de la jornada de búsqueda 77 que llevan a cabo las integrantes en coordinación con autoridades, de las que en 26 de ellas han resultado positivas.

Las y los integrantes del colectivo en Reynosa, se dividieron para realizar dos jornadas de búsqueda, una de ellas en el ejido La Llorona, al que acudieron acompañados por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El segundo se realizó en compañía de elementos de la Guardia Estatal y del municipio de Reynosa, en el ejido El Porvenir, donde ubicaron restos óseos y algunas prendas de vestir.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) y de Servicios Periciales, quienes iniciaron el procesamiento de la zona, donde se hallaron los restos óseos.

Además de algunas prendas de vestir, entre ellas un cinturón, una camisa roja, una más oscura de rayas horizontales, lo que hacía presumir a las buscadoras que se trataría de más de una persona.

José Andrés Méndez Ñeco, alertó por la mañana que no han recibido respuesta positiva de parte de la Guardia Nacional para acompañarlos y darles seguridad en las jornadas que llevan a cabo.

“He estado gestionando y hablando a la Ciudad de México con los titulares, con la Maestra Martha Lidia Pérez Gumercindo y Marcela Figueroa para que se nos brinde dicha seguridad y es la hora en que no tenemos una respuesta”.

El también Consejero del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que apoye a las y los buscadores que andan en campo, bubscando a sus familiares desaparecidos.

Explicó que ya son tres días de actividades de búsqueda en campo, el primer día salieron sin seguridad, mientras que el segundo día, elementos de la Guardia Estatales los resguardaron.

Señaló que en esta jornada del viernes, donde tuvieron dos puntos de inspección, no volvieron a tener respuesta de parte de la Guardia Nacional, no así de la Guardia Estatal que les brindaron seguridad.

“No se puede concentrar toda la seguridad nada más por el Mundial, exigo a las autoridades del fuero federal que atiendan la petición de las madres buscadoras”, dijo Méndez Ñeco.