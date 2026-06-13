Roban crucifijo de iglesia en Altamira

El hecho fue difundido por los propios feligreses a través de las redes sociales con el objetivo de alertar a la población y agilizar la localización de la pieza sagrada.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Habitantes de la colonia Municipios Libres de Altamira manifestaron su indignación tras el robo del crucifijo de la capilla “Santa María Madre de Dios”.

El hecho fue difundido por los propios feligreses a través de las redes sociales con el objetivo de alertar a la población y agilizar la localización de la pieza sagrada.

Además del valor económico, la comunidad afectada recalcó que la imagen posee un enorme significado espiritual, ya que ha sido el pilar de la oración para decenas de familias locales durante muchos años.

Por tal motivo, los representantes de la capilla lanzaron un aviso urgente dirigido a los ciudadanos para que reporten cualquier intento de venta del objeto religioso.

El llamado de auxilio solicita a los vecinos que vigilen las plataformas digitales de comercio, los mercados de segunda mano o los tianguis de la zona.

Los afectados aseguraron que cualquier dato útil sobre el paradero del crucifijo será recibido con total discreción y exhortaron a la población a compartir la publicación en redes sociales para aumentar las posibilidades de su recuperación.