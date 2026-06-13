Se suma DIF al Mundial Social

Familias de los 12 polígonos de atención participaron en actividades recreativas y de convivencia para fortalecer la integración social y la cultura de paz.

Por Staff

Expreso-La Razón

Como parte de la estrategia Mundial Social 2026 impulsada por el Sistema Nacional DIF, el DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo actividades de convivencia comunitaria y recreación familiar en los 12 polígonos de atención del programa Lazos del Bienestar, promoviendo la participación ciudadana, la integración familiar y la construcción de entornos de paz.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en los municipios donde opera la estrategia Lazos del Bienestar, reuniendo a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas en espacios diseñados para fortalecer la convivencia comunitaria y la participación social.

Durante la jornada, las familias participaron en dinámicas recreativas y deportivas, además de seguir la inauguración del Mundial de Futbol 2026, actividad que formó parte de los esfuerzos para impulsar la interacción entre las personas que integran las comunidades atendidas por el programa.

A través de la estrategia Mundial Social 2026 se promueven acciones que utilizan el deporte como una herramienta para fomentar valores como el respeto, el trabajo en equipo, la tolerancia, la empatía y la colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social.

En Tamaulipas, estas actividades forman parte de las acciones que impulsa el Sistema DIF Estatal, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Sistema Nacional DIF, para generar espacios de encuentro que favorezcan la participación comunitaria y el bienestar de las familias.

Con la realización de estas jornadas en los polígonos de Lazos del Bienestar, el Sistema DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de desarrollar programas y estrategias orientados a fortalecer la cohesión social, la integración familiar y el desarrollo comunitario en beneficio de la población de atención prioritaria.