“Tapan” bulevar por accidente

Por Alejandro Dávila
Expreso-La Razón
Un percance vial entre una unidad de transporte público y un automóvil particular desató un fuerte congestionamiento sobre el bulevar Praxedis Balboa.
Este viernes a las 13:00 horas este choque lateral se registró sobre la referida arteria justo en el cruce con la calle Ocho.
Varias llamadas se recibieron al número de emergencias y en estas informaban tráfico lento sobre los carriles de oriente a poniente.
Autoridades revelaron que las largas filas de vehículos eran a causa de un carro Ford Figo y un microbús de la Ruta 7 que habían chocado lateralmente.
El impacto aparentemente se debió a que uno de los conductores cambió de carril sin tomar las debidas precauciones.
Luego de que ambas partes hicieron un acuerdo las unidades fueron orilladas y la circulación fue liberada.