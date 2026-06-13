“Tapan” bulevar por accidente

El percance provocó un estrangulamiento de la circulación en el bulevar Praxedis Balboa al chocar un micro contra un automóvil particular.

Por Alejandro Dávila

Expreso-La Razón

Un percance vial entre una unidad de transporte público y un automóvil particular desató un fuerte congestionamiento sobre el bulevar Praxedis Balboa.

Este viernes a las 13:00 horas este choque lateral se registró sobre la referida arteria justo en el cruce con la calle Ocho.

Varias llamadas se recibieron al número de emergencias y en estas informaban tráfico lento sobre los carriles de oriente a poniente.

Autoridades revelaron que las largas filas de vehículos eran a causa de un carro Ford Figo y un microbús de la Ruta 7 que habían chocado lateralmente.

El impacto aparentemente se debió a que uno de los conductores cambió de carril sin tomar las debidas precauciones.

Luego de que ambas partes hicieron un acuerdo las unidades fueron orilladas y la circulación fue liberada.