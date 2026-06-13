Tiembla en la Ciudad de México; reportan sismo de magnitud 5.2.

La magnitud del movimiento telúrico no ameritó la activación de la Alerta Sísmica

MÉXICO.- La tarde de este sábado 13 de junio se registró un sismo de magnitud 5.2 cercano a la costa de Guerrero, a 15 km al sureste de Acapulco, el cual, se percibió en distintos puntos de la Ciudad de México, sin embargo, no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.

De acuerdo con la información difundida por el Servicio Sismológico Nacional (SMN), el sismo que se percibió en la Ciudad de México en punto de las 12:20 horas de este sábado 13 de junio fue de magnitud 5.2 y el epicentro fue ubicado a 25 km al oeste de San Marcos, Guerrero, no obstante, no ameritó la activación de la Alerta Sísmica al no alcanzar los niveles de energía requeridos, precisó el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km pic.twitter.com/TcmtRRlbDc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 13, 2026

Ciudad de México y Guerrero sin daños tras sismo, descartan alerta de tsunami

De acuerdo con la información difundida por Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, no se reportan afectaciones en ninguna de las 16 alcaldías de la capital mexicana tras el sismo de magnitud 5.2 que se percibió este sábado 13 de junio, cuyo epicentro fue ubicado en San Marcos, Guerrero, asimismo, reitero que la Alerta Sísmica no fue activa debido a que no alcanzó los parámetros requeridos.

Por su parte, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, señaló que tras el sismo de magnitud 5.2 percibido este sábado 13 de junio no se reportan afectaciones, sin embargo, señaló que las revisiones de las autoridades de Protección Civil se mantienen activas, además, refirió que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina informó que, con base en la información preliminar disponible, no se esperan variaciones del nivel del mar en las costas del Pacífico Mexicano.