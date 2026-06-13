Trump anuncia firma de acuerdo con Irán este domingo para poner fin a la guerra; Teherán lo aplaza y dice que no hay decisión definitiva

El presidente Donald Trump aseguró que este domingo se firmaría en Europa un memorando de entendimiento con Irán para terminar la guerra iniciada hace más de tres meses y reabrir el estrecho de Ormuz.

POR. STAFF

WASHINGTON, EU.- Donald Trump afirmó en redes sociales que estaba previsto firmar un acuerdo con Irán este domingo y que, tras la firma, el estrecho de Ormuz quedaría “inmediatamente abierto a todos”. El mandatario añadió que el vicepresidente J.D. Vance asistiría a la firma del documento, probablemente en Europa. Días antes, el jueves, Trump había señalado que cancelaba ataques presuntamente programados contra Irán porque, tras “conversaciones al más alto nivel” con funcionarios iraníes, todas las partes aprobaron los “puntos finales” del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos hace más de tres meses. En un acto en el Despacho Oval, aseguró que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, había dado el visto bueno al memorando: “tengo entendido que la respuesta es sí”.

Pese al anuncio, Irán matizó de inmediato la versión estadounidense. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, declaró que “no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre este asunto” y que la cuestión sigue siendo examinada por “los órganos decisorios pertinentes”. Teherán descartó firmar este domingo y aplazó el acuerdo preliminar a “los próximos días”. Aunque en un principio fuentes de la negociación apuntaban a una firma el domingo en Ginebra, Suiza, el encuentro podría atrasarse hasta la cumbre de líderes del G7 prevista del 15 al 17 de junio en Evian, Francia.

Las versiones de ambos países coinciden en que el memorando prorrogaría sine die el alto el fuego vigente desde el 8 de abril y daría 60 días para negociar el futuro del programa nuclear iraní, punto que no lograron resolver ni antes del conflicto ni durante la guerra. Un alto cargo de Estados Unidos explicó que el acuerdo prevé una aplicación gradual: Irán recibiría fondos actualmente congelados en el extranjero solo en tramos, conforme cumpla su parte del pacto, especialmente lo concerniente a su programa nuclear.

Sin embargo, las discrepancias son profundas. Trump calificó de “falsos” los términos filtrados por Irán y dijo que “no reflejan lo que se ha acordado”. Washington sostiene que el objetivo final es el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la destrucción de su uranio altamente enriquecido. Por su parte, la fuente iraní afirma que el borrador exige el cese de hostilidades “en todos los frentes, incluido el Líbano” y no menciona concesiones de Teherán. Israel, que lanzó junto con Estados Unidos la guerra iniciada el 28 de febrero contra Irán, no formará parte del memorando, según confirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu.

El conflicto, que ha durado más de tres meses, ha causado miles de víctimas y disparó los precios mundiales de la energía después de que Irán cerrara prácticamente el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Trump atribuyó los “súbitos progresos” a la presión de dos días seguidos de bombardeos estadounidenses contra objetivos en Irán, mientras que el canciller iraní Abbas Araqchi sostuvo que el documento provisional demuestra que “Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos”.