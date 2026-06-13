Vienen lluvias muy intensas

Alerta Protección Civil que el riesgo principal es que los suelos ya están saturados y se esperan lluvias muy fuertes en los próximos días.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Aunque la posibilidad de un ciclón en el Golfo de México apenas alcanza el 10 por ciento, las autoridades estatales advierten que el verdadero riesgo para Tamaulipas en los próximos días no viene del mar, sino de la tierra: suelos ya saturados por semanas de lluvia que ahora podrían convertir cualquier aguacero en encharcamientos, escurrimientos y calles intransitables.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, fue claro al descartar pánico por un fenómeno ciclónico, pero no por la lluvia misma:

«Hay un 10 por ciento de probabilidad de formarse alguna depresión. Se está vigilando, pero se está poniendo más atención a la humedad que se está presentando en el Golfo de México».

Según el funcionario, las precipitaciones comenzaron a intensificarse desde este viernes y se prolongarán, según pronósticos, hasta bien entrada la próxima semana. «No creemos que escale a una formación ciclónica; sin embargo, es la humedad lo que nos va a traer lluvias desde el día de hoy, viernes, sábado, domingo y la próxima semana».

Zona centro, sur, cañera y Altiplano: las más expuestas

Las regiones donde se concentrarán las mayores acumulaciones de agua son la zona centro, el sur del estado, la región cañera y parte del Altiplano, aunque el funcionario no descartó lluvias en todo el territorio estatal. «Van a ser lluvias muy puntuales y en gran cantidad en el estado, pero donde más se nos va a estar presentando es en la zona centro, sur, región cañera y Altiplano».

El norte de Tamaulipas registraría menores acumulados, pero las autoridades no descartan aguaceros de corta duración capaces de generar encharcamientos repentinos en zonas con terreno ya saturado.

El verdadero problema: suelos que ya no absorben.

Más que la lluvia en sí, lo que preocupa a Protección Civil es la condición previa del terreno tras semanas de precipitaciones constantes. «Hemos tenido semanas pasadas lluviosas. Nuestras sierras y nuestros suelos están un poco impregnados de agua y eso también hace que haya mucho escurrimiento», reconoció González de la Fuente.

Esa saturación reduce la capacidad de absorción y acelera el paso del agua hacia ríos, arroyos y zonas urbanas, lo que obligó a reforzar la coordinación entre la dependencia estatal y las direcciones municipales para vigilar cauces, drenes y cuerpos de agua.

El coordinador estatal insistió en que la mayoría de las tragedias durante este tipo de eventos no las provoca la intensidad del fenómeno, sino las decisiones de algunas personas al intentar cruzar zonas inundadas. «Ser muy puntuales con la población para que evite transitar calles con corrientes y con espejos importantes de agua para evitar alguna tragedia», expresó.

También recomendó evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad: «Es mejor quedarse en un lugar a que pase la lluvia y bajen los niveles del agua en las calles, a arriesgarnos a querer cruzar».

Protección Civil pidió a la ciudadanía informarse solo a través de canales oficiales, evitar rumores y reportar emergencias al 911.