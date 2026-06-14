Considera Obispo de Tampico que acusaciones de EU contra autoridades mexicanas podrían tener tintes políticos

El Obispo reconoció que actualmente existe una disminución en las vocaciones religiosas, fenómeno que atribuyó a diversos factores sociales que alejan a los jóvenes de los valores de servicio, compromiso y responsabilidad

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Las acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos en contra de funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con grupos delictivos podrían responder a intereses de carácter político, consideró el obispo de la Diócesis de Tampico, Margarito Salazar Cárdenas.

El prelado señaló que corresponde a las instancias competentes realizar las investigaciones y presentar pruebas que sustenten cualquier señalamiento, por lo que llamó a mantener una postura crítica ante este tipo de acusaciones.

“Tratar de que quienes tienen el trabajo de demostrar las cosas, que hagan su trabajo. Luego nos perdemos en acusaciones que no son honestas, que son falsas, que son políticas, con intereses en ese rango político. La relación internacional, los países más poderosos van afectando y apoderándose. Todo hay que verlo con ojo crítico”

Salazar Cárdenas expresó que debe prevalecer la presunción de inocencia y evitar especulaciones mientras no existan elementos contundentes que acrediten los hechos denunciados.

“Esperar a que se demuestren cosas que a veces se denuncian sin tener demostración de los hechos. Lo que tenemos que hacer es estar muy a la expectativa de qué es realmente lo que está sucediendo y no dejarnos llevar por comentarios»

En otro tema, el obispo reconoció que actualmente existe una disminución en las vocaciones religiosas, fenómeno que atribuyó a diversos factores sociales que alejan a los jóvenes de los valores de servicio, compromiso y responsabilidad.

Indicó que esta situación no solo impacta a la vida sacerdotal, sino también a la integración familiar, matrimonial y laboral.

“En todas las zonas de la Diócesis, de otras diócesis y del mundo entero hay una crisis. Hay distractores que alejan a los jóvenes de los valores, de los verdaderos valores de servicio y compromiso. No solamente en las vocaciones, también en la vida familiar, matrimonial, en el trabajo y en el esfuerzo”

Dijo que la Iglesia Católica mantiene diversas acciones pastorales encaminadas a fortalecer entre las nuevas generaciones los valores humanos, éticos, religiosos y de fe.

Asimismo, informó que durante sus recorridos por las parroquias pertenecientes a la Diócesis de Tampico ha constatado la cercanía de la comunidad católica, lo que representa un incentivo para continuar con la labor evangelizadora.

“Necesitamos trabajar; si somos poquitos necesitamos multiplicarnos, multiplicar las horas, los días y tratar de estar siempre al cien con la comunidad”

El obispo de la Diócesis de Tampico participó la mañana de este domingo en la bendición de los asistentes a la carrera atlética organizada por el Seminario Conciliar de Tampico, evento realizado en la Laguna del Carpintero.