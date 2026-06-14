El grito que muchos minimizan: alertan sobre microviolencias que pueden escalar a agresiones graves

Una de las herramientas utilizadas para sensibilizar a la población es el violentómetro, instrumento que permite identificar las diferentes etapas de la violencia y comprender cómo ésta suele desarrollarse de manera progresiva dentro de las relaciones

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Un grito, una prohibición para convivir con amigos o familiares, la revisión constante del teléfono celular o comentarios que buscan descalificar a la pareja suelen verse como situaciones cotidianas.

Sin embargo, especialistas advierten que estas conductas pueden ser las primeras señales de un ciclo de violencia que, de no identificarse a tiempo, puede derivar en agresiones más graves.

Silvia Liliana Cruz Martínez, psicóloga adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos cometidos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres por Razones de Género, alertó sobre la normalización de las llamadas microviolencias durante el Foro Diálogos por la Familia realizado en Tampico.

Explicó que una de las herramientas utilizadas para sensibilizar a la población es el violentómetro, instrumento que permite identificar las diferentes etapas de la violencia y comprender cómo ésta suele desarrollarse de manera progresiva dentro de las relaciones.

«No explica el ciclo de violencia como se da. Normalmente una manera cíclica y recurrente que hace que esto genere codependencia y permanencia en el vínculo»

La especialista indicó que uno de los mecanismos más frecuentes empleados por los agresores es el aislamiento paulatino de las víctimas, alejándolas de familiares y amistades para ejercer un mayor control sobre ellas.

«El agresor hace un deterioro de los vínculos y círculos sociales empezando por la familia y posterior a la familia vínculos de amistad, es una manera de ejercer control»

Cruz Martínez señaló que uno de los principales obstáculos para prevenir la violencia es que muchas de estas conductas suelen justificarse o minimizarse incluso por las personas más cercanas a la víctima.

Como ejemplo, relató el caso de mujeres que deciden terminar una relación después de sufrir agresiones verbales y al buscar apoyo en su entorno familiar, reciben mensajes que restan importancia a lo ocurrido.

«Mi hija dejó a su pareja porque le levantó la voz y dijo no voy a soportar esto, me voy a casa de mis papás y llega a casa de los papás y lo primero que dicen: ‘no seas exagerada, sólo te gritó, regrésate’; es una micro violencia, no hay dinámica de comunicación asertiva con la pareja»

La psicóloga expresó que la Fiscalía Especializada fue creada para atender este tipo de problemáticas desde una perspectiva de género, analizando las causas que originan la violencia y promoviendo la prevención antes de que las agresiones escalen.

«La Fiscalía Especializada en Atención a Niños, Niñas y Adolescentes así como mujeres víctimas de violencia por violencia de género surge a partir de la necesidad de observar a través de la perspectiva de género, no nada más quedarnos con la situación violencia y hacer conciencia desde dónde surgen este tipo de violencias»

Llamó a las familias a fortalecer la comunicación, el respeto y las redes de apoyo, al señalar que identificar y atender las primeras señales de control, humillación o aislamiento puede marcar la diferencia entre una relación sana y un escenario de violencia cada vez más severo.