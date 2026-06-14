Estas son las deudas que desaparecerán del Buró de Crédito en julio 2026

El séptimo mes del año puede ser una gran oportunidad para que salgas de la llamada "lista negra" del Buró de Crédito

MÉXICO.- Estamos a nada de rebasar la primera mitad del año y todavía hay oportunidad para que no tengas deudas que te impliquen ser integrado a la llamada «lista negra» del Buró de Crédito, por tener un mal historial crediticio. Ya se realizaron declaraciones anuales, ya entregó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que hizo devoluciones, en fin, hay buenas noticias para el mes de julio, eso sí.

En caso de que te encuentres en el Buró de Crédito, te compartimos que si cumples algunos requisitos, estarás abandonando la lista negra de esta entidad fiscal, pues de acuerdo a su página oficial en Internet, podrás recuperarte financieramente y, al menos, ya no tener deudas que te causen insomnio.

¿Cuáles son las deudas que se borrarán del Buró de Crédito en julio de 2026?

Si las deudas o los registros negativos cumplen los siguientes requisitos en julio de 2026, se eliminarán en el séptimo mes del año:

Deudas menores a 25 Unidades de Inversión, UDIS, se eliminan en un año, es decir, si tienes una deuda menor a ese monto y cumple el año en julio de 2026, se eliminará del Buró de Crédito.

Deudas entre 25 y 500 UDIS, y que este julio de 2026 cumplan 2 años.

Deudas entre 500 y 1,000 UDIS y que en julio de 2026 cumplan 4 años.

Deudas mayores a 1,000 UDIS pueden permanecer hasta 6 años, si no están en proceso judicial o implican fraude.

Crédito: Especial

¿Cómo puedo mejorar mi historial crediticio en el Buró de Crédito en julio de 2026?

Aunque técnicamente no puedes «salir» del Buró de Crédito — recuerda que esta sociedad crediticia lo que hace es incluirte para seguir tu historial crediticio, sea bueno o malo— sí puedes mejorar dicho historial en el 2026 siguiendo estos pasos:

Liquida tus deudas vencidas; prioriza las que tengan más tiempo de atraso.

Negocia con la institución financiera; algunas ofrecen convenios o descuentos.

Evita los pagos mínimos; estos generan intereses altos y alargan la deuda.

Paga a tiempo tus servicios y créditos actuales.

Solicita una aclaración si hay errores en tu historial. Puedes hacerlo directamente en el sitio del Buró de Crédito y deben darte respuesta en 29 días hábiles.

A través de su página oficial, el Buró de Crédito te pide que tomes en cuenta mecanismos como la quita, la cual te puede ser útil para aliviar rápidamente la deuda, sin embargo, tu historial queda marcado con la clave 97 en rojo, conocida como «quebranto», lo que reduce tu puntuación y dificulta el acceso a un nuevo crédito.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO