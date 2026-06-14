Estos son los partidos del Mundial 2026 para mañana lunes 15 de junio

La actividad de la Copa del Mundo tendrá cuatro partidos este lunes con selecciones como España y Uruguay; descubre dónde ver los encuentros.

MÉXICO.- La actividad de la Copa del Mundo FIFA 2026 entra a su quinto día de competencia ahora con la actividad correspondientes a los grupos G y H con una actividad completa del grupo G y el H.

Dentro de las actividades se contempla el debut de las selecciones de España y Uruguay, pero también de Irán, que ha estado en el punto de mira por sus temas políticos, así como de Cabo Verde que es una de las historias de éxito gracias a la ampliación de 48 selecciones.

España vs. Cabo Verde

El representativo español inicia su camino dentro del Grupo H enfrentándose a la escuadra de Cabo Verde. El Estadio de Atlanta albergará este choque donde los europeos asumen el rol de favoritos.

Horario: 10:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: No habrá transmisión por televisión abierta.

Otras opciones de transmisión: Mediante la plataforma de streaming ViX.

Bélgica vs. Egipto

El Estadio de Seattle será el escenario para el compromiso del Grupo G entre Bélgica y Egipto, un partido de donde podría salir el primero del sector de cara a la siguiente fase.

Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: Para esta jornada, este encuentro no cuenta con opciones de transmisión a través de canales de televisión abierta.

Otras opciones de transmisión: Por la plataforma de ViX.

Arabia Saudita vs. Uruguay

La escuadra de Uruguay se presenta enfrentando a Arabia Saudita en la sede de Miami, en el segundo partido del grupo H donde el cuadro sudamericano evitará que le den una sorpresa.

Horario: 16:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: Sin posibilidad de verlo en televisión abierta.

Otras opciones de transmisión: El juego estará disponible de manera exclusiva mediante la plataforma de streaming ViX.

Irán vs. Nueva Zelanda

Para cerrar la actividad del lunes en el Grupo G, la selección de Irán se enfrentará a Nueva Zelanda Estadio de Los Ángeles. El compromiso se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad y marcará el primer enfrentamiento histórico entre ambas naciones en esta ronda.

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Transmisión por televisión abierta: Sin transmisión.

Otras opciones de transmisión: Disponible solo en la plataforma de ViX

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR