Frenan venta ilegal de terrenos en Victoria

Detectan dos casos de comercialización irregular en la zona norte; autoridades notifican a responsables y mantienen vigilancia sobre 47 colonias sin regularizar

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La venta ilegal de terrenos continúa siendo uno de los principales retos para el ordenamiento urbano en Ciudad Victoria, donde en lo que va del año autoridades municipales han detectado dos casos de comercialización de predios en zonas que no cuentan con los permisos necesarios para su desarrollo, situación que ya derivó en notificaciones oficiales para detener dichas operaciones.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio, Mariana Sierra, informó que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para frenar este tipo de prácticas que generan incertidumbre patrimonial para las familias y complican los procesos de crecimiento ordenado de la ciudad.

Explicó que, en términos generales, los fraccionamientos que actualmente se encuentran en proceso de construcción cumplen con la normatividad vigente y cuentan con las autorizaciones requeridas, por lo que no existe ningún desarrollo formal suspendido por incumplimientos.

Precisó que la problemática se concentra principalmente en asentamientos irregulares e invasiones de terrenos, donde particulares realizan subdivisiones sin autorización para posteriormente comercializar lotes que no reúnen las condiciones legales ni urbanísticas necesarias.

La funcionaria señaló que los dos casos detectados se localizan en la zona norte de la ciudad, particularmente en el área de la Interejidal, donde algunos propietarios han fragmentado terrenos sin respetar los requisitos establecidos para este tipo de desarrollos.

Detalló que las características de esos predios impiden su conversión en fraccionamientos debido a que se ubican en áreas con vocación campestre y no cumplen con los parámetros mínimos establecidos en materia de dimensiones, densidad y uso de suelo.

Indicó que para desarrollar un fraccionamiento se requiere cumplir una serie de condiciones técnicas, jurídicas y urbanísticas relacionadas con la extensión del terreno, infraestructura, accesos y servicios básicos, requisitos que en estos casos no fueron observados.

Sierra aclaró que la intervención del municipio se limita a la detección de irregularidades y la emisión de notificaciones preventivas, mientras que las acciones legales o procedimientos sancionatorios corresponden a otras instancias competentes.

Añadió que paralelamente se mantiene un trabajo permanente con personas interesadas en regularizar sus propiedades, buscando alternativas que permitan otorgar certeza jurídica a quienes habitan en zonas susceptibles de incorporarse a la legalidad.

Actualmente Ciudad Victoria registra 47 colonias consideradas irregulares, de las cuales una parte podría incorporarse a programas de regularización, mientras que siete presentan condiciones que imposibilitan su legalización debido a su ubicación o características territoriales.

La funcionaria afirmó que existe coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para avanzar en los procesos de regularización de aquellos asentamientos que sí cumplen con los requisitos mínimos, con el objetivo de brindar seguridad patrimonial a cientos de familias y evitar que continúe creciendo la venta irregular de terrenos en la capital tamaulipeca.