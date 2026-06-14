Fuego arrasa con pertenencias en casa

El propietario logró controlar la situación, lanzando cubetas con agua hacia el fuego.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un incendio arrasó con varias pertenencias, en un domicilio de la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Tampico.

El propietario logró controlar la situación, lanzando cubetas con agua hacia el fuego.

La emergencia se presentó en un domicilio de la calle Master 20 de ese populoso sector.

Se trata de una casa de mampostería de dos habitaciones.

El fuego, cuyo origen se desconoce, avanzó rápidamente consumiendo dos camas y los colchones, ropa y varios enseres.

Paredes y techo también fueron afectados por el humo.

El dueño de la vivienda actuó de inmediato, lanzando cubetas con agua hacia las llamas.

Bomberos municipales llegaron momentos después para cerciorarse que el fuego no se reactivara.