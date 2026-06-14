La Norteña de mis Amores Amalia… Caballero de Castillo Ledón

Escritora, diplomática, poeta, musa de poetas que le cantaron a su gloria, inteligencia y belleza como una de las grandes figuras mexicanas protagonista del movimiento cultural de nuestro país y pionera del voto democrático de las mujeres

Por Alejandro Rosales Lugo

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Vertical en el corazón de nuestro estado, Tamaulipas, a la orilla del mar al lado de la sierra en las vetas de los ríos, la figura de Doña Amalia se juega con los vientos y la lluvia en un Golfo que la abraza en una tierra que la vio nacer para gloria de Tamaulipas y de México, Santander Jiménez.

Escritora, diplomática, poeta, musa de poetas que le cantaron a su gloria, inteligencia y belleza como una de las grandes figuras mexicanas protagonista del movimiento cultural de nuestro país y pionera del voto democrático de las mujeres.

Hace algunos disfrutamos una pieza teatral aleatoria de voces y de plástica de escenografía en el teatro del Centro Cultural Tamaulipas.

Obra de autoría y dirección de Demetrio Avila, joven maestro teatral de la escuela de Medardo Treviño.

Con una técnica depurada del diseño teatral con un fuerte compromiso estético que elogiamos todos los que asistimos al gran Homenaje a nuestra heroína cultural, Amalia Caballero de Castillo Ledón.

Un grupo de actores en un display de movimientos ensamblados con el canto, la poesía, la música y la plástica.

Incluido en una coreografia dinámica y colorida con el baile regional de nuestros artistas del Conjunto Tipico Tamaulipeco..

Presentación rica y exuberante de voces que conjuntaron su talento a la tutela de Demetrio Avila..

Y con el apoyo del ITCA, que dirige con acierto Hector Romero Lecanda.

Un sentido homenaje a una de las más ilustres mexicanas cuyos restos descansan en.la Rotonda de Hombres y Mujeres Ilustres de México.

Celebremos con arte a un estado en.la esquina de la Patria. Tamaulipas, México