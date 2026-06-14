Mantiene Tamaulipas máxima calificación crediticia: HR Ratings

La disciplina financiera y el manejo responsable de los recursos públicos permitieron a Tamaulipas obtener una evaluación que reconoce su capacidad para cumplir

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación AAA con Perspectiva Estable para la deuda del Gobierno de Tamaulipas, la máxima calidad crediticia en el mercado nacional.

La evaluación reconoce la disciplina financiera y el manejo de los recursos públicos de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, que ha mantenido finanzas con capacidad de cumplir sus obligaciones en tiempo.

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, señaló que la ratificación envía una señal de confianza a los mercados, instituciones financieras e inversionistas nacionales e internacionales.

“Obtener nuevamente la máxima calificación crediticia es resultado de una visión de gobierno que privilegia el orden, la transparencia y la responsabilidad. Hoy Tamaulipas genera confianza porque sus finanzas están bien administradas y orientadas al desarrollo de su gente”, afirmó.

Entre los factores considerados por HR Ratings figuran el desempeño de los mecanismos de garantía de la deuda, el cumplimiento de los fondos de reserva en los contratos de financiamiento y los instrumentos de cobertura que protegen al estado frente a variaciones en las tasas de interés.

La ratificación se suma a evaluaciones favorables de Moody’s Local México, Fitch Ratings y PCR Verum, que coinciden en señalar fundamentos financieros sólidos y bajo nivel de riesgo crediticio en Tamaulipas.