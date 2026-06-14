Muere adulto mayor tras ser arrastrado por la corriente rumbo al ejido La Libertad

Los testimonios establecieron que una persona de la tercera edad avanzaba en su bicicleta sobre el Camino Viejo a La Libertad.

Por. Alejandro Dávila

Expreso.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente cuando se dirigía en su bicicleta al ejido La Libertad.

Minutos antes de las 19:00 horas se recibieron varias llamadas en las que informaban sobre estos hechos que movilizaron de inmediato personal del CRUM y protección civil del estado.

Los testimonios establecieron que una persona de la tercera edad avanzaba en su bicicleta sobre el Camino Viejo a La Libertad.

Al llegar al vado que conecta al ejido con el mismo nombre, el señor fue arrastrado por la fuerza del río que para entonces ya se había desbordado.

Los elementos se desplegaron en dirección de la corriente y comenzaron a realizar los trabajos de búsqueda y rescate.

Tres horas después unos jóvenes que se sumaron al apoyo lograron ubicar el cuerpo sin vida de este señor.

Personal de la fiscalía fue notificada del deceso y se trasladó hasta la zona para realizar el trabajo correspondiente antes de que el cuerpo sea trasladado al Semefo para su necropsia.