Participan cerca de 300 personas en carrera atlética del Seminario Conciliar de Tampico

Previo al arranque de la competencia arribó al lugar el obispo de la Diócesis de Tampico, Margarito Salazar Cárdenas, expresó la importancia de que la comunidad respalde las vocaciones sacerdotales mediante este tipo de actividades y además bendijo a las y los participantes

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO,TAM.- Con una participación estimada de entre 300 y 400 personas, este domingo a temprana hora se llevó a cabo la Tercera Carrera Atlética organizada por el Seminario Conciliar de Tampico en la Laguna del Carpintero, evento cuyo propósito fue recaudar recursos para la formación de futuros sacerdotes.

Previo al arranque de la competencia arribó al lugar el obispo de la Diócesis de Tampico, Margarito Salazar Cárdenas, expresó la importancia de que la comunidad respalde las vocaciones sacerdotales mediante este tipo de actividades y además bendijo a las y los participantes, posteriormente se retiró para presidir la misa de 7:00 am en la Catedral de Tampico.

“Que colaboren con la causa por el Seminario. Es la causa del Seminario, que las vocaciones sacerdotales se sientan apoyadas, estén con claridad. Ustedes siempre detrás de ellos diciéndoles: ánimo muchachos seminaristas, aquí estamos para apoyar”

Por su parte, el rector del Seminario Conciliar de Tampico, José León Cárdenas Cuevas, explicó que los fondos obtenidos contribuirán a la formación sacerdotal de jóvenes provenientes del sur de Tamaulipas y de la zona norte de Veracruz.

Indicó que actualmente concluyeron el ciclo escolar alrededor de 40 seminaristas en Tampico, mientras que otros nueve cursan la etapa de preparatoria en Ciudad Mante.

Dijo que durante el periodo vacacional se desarrollarán actividades misioneras y de discernimiento vocacional tanto en Tampico como en Ciudad Mante.

“Unas 300 o 400 personas participaron. Actualmente han terminado este curso ya 40 en Tampico, unas nueve en Ciudad Mante en la preparatoria. Inician las misiones y los preseminarios en Tampico y Ciudad Mante para los jóvenes que van discerniendo”

La actividad deportiva reunió a familias completas, quienes además de participar en la carrera convivieron en un ambiente de integración y apoyo a la labor formativa de la Iglesia Católica.

Con este evento concluye formalmente el ciclo escolar del Seminario Conciliar de Tampico.

El próximo 26 de agosto se celebrará la misa de inicio del nuevo periodo académico, mientras que para finales de noviembre se tiene prevista la realización de la tradicional kermés anual.