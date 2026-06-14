Revelan nuevo video del choque de helicópteros donde murió Oliver Tree y Gaspi

Una cámara de seguridad instalada en un complejo residencial de Río de Janeiro registró el momento en que uno de los helicópteros cae sobre una zona urbana

BRASIL.- La muerte de Oliver Tree sigue dando de qué hablar luego de que se difundieran nuevas imágenes del accidente donde murió el cantante estadounidense y el creador de contenido Gaspi. Fue una cámara de seguridad instalada en un complejo residencial la que captó el momento del siniestro.

El accidente dejó seis muertos, entre ellos el cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi. Las imágenes del impacto comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y se viralizaron pocas horas después de la tragedia. El artista era muy querido en varios países.

Al menos seis personas murieron el domingo después de que dos helicópteros chocaran en el aire en el oeste de Rio de Janeiro, informaron los bomberos en un comunicado.

«Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos, provocando un incendio que afectó al menos a 20 vehículos», señala el comunicado.

El aparcamiento donde ha impactado uno de los helicópteros es un terreno perteneciente a una iglesia abandonada que había sido alquilado por la empresa china de coches eléctricos BYD para estacionar vehículos. A continuación te compartimos una de las últimas fotografías con vida de Tree.

Dos helicópteros que volaban sobre la ciudad de Río de Janeiro han chocado en el aire en un suceso que, según han confirmado por bomberos, ha causado seis fallecidos. Todos ellos viajaban en las aeronaves. Una de ellas explotó al impactar contra el suelo, en el barrio de Recreio, al suroeste de la ciudad brasileña. Uno de los helicópteros cayó en un aparcamiento de coches eléctricos, explotó y causó un incendio que quemó una veintena de automóviles.