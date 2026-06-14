Servidores públicos deben ser de territorio y no de escritorio: Neri

El dirigente señaló que la atención en territorio permite escuchar de primera mano las necesidades de la población y facilitar gestiones sin que las personas tengan que trasladarse a oficinas gubernamentales

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- «Los servidores públicos deben privilegiar el contacto directo con la ciudadanía y mantener presencia en las colonias», afirmó Alberto Sánchez Neri, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza en Tampico.

Durante una Asamblea Informativa realizada en la colonia Tamaulipas para difundir las acciones del gobierno federal, señaló que la atención en territorio permite escuchar de primera mano las necesidades de la población y facilitar gestiones sin que las personas tengan que trasladarse a oficinas gubernamentales.

«Precisamente tener el contacto directo es bien claro el tema de que nuestros dirigentes nacionales nos han pedido menos escritorio, más territorio si hay una gestión, una solicitud la podemos escuchar, ustedes pueden ver la regidora está atendiendo ciudadanos. Ese es el beneficio no mandarlos a que vayan y gasten un pasaje muchas veces por cuestiones de agenda de regidor o síndico a veces no los encuentran… Hay gente que no tiene para el pasaje aquí se hace la gestión»

Acompañado por la regidora Diana Sánchez Salas y por Cuitláhuac Ortega, el dirigente destacó que los programas sociales del Gobierno de México benefician actualmente a 43.5 millones de personas, mediante apoyos dirigidos a adultos mayores, estudiantes y otros sectores de la población.

Indicó que durante este año se destina una inversión superior a un billón 300 mil millones de pesos para la operación de los distintos programas sociales.

«Más de un billón 300 y tantos mil millones de pesos están destinados a diversos programas, muchos de ellos casi arriba de 500 mil millones destinados a adultos mayores»

Sánchez Neri informó que las asambleas informativas continuarán en diversos sectores de Tampico y adelantó que, una vez concluida esta etapa de actividades, el movimiento prevé retomar acciones en agosto con la entrega de útiles escolares.