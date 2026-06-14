Sheinbaum entrega hospitales, becas y apoya a campeones en gira por Colima, Aguascalientes y SLP

Del 12 al 14 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió tres estados con obras, programas sociales y reconocimientos deportivos.

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum realizó del 12 al 14 de junio una gira de trabajo por Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí, donde supervisó, inauguró y entregó obras y programas en beneficio de la población.

En Villa de Álvarez, Colima, entregó tarjetas de la beca Rita Cetina destinada al apoyo de útiles y uniformes escolares, con un alcance de 57 mil 519 niñas y niños de nivel primaria en el estado.

En Manzanillo presidió la colocación de la primera piedra del Hospital de Especialidades del IMSS, una obra que beneficiará a 65 mil derechohabientes de la región y que amplía la infraestructura de salud pública en el occidente del país.

En el mismo municipio inauguró la Central de Ciclo Combinado de la CFE, proyecto estratégico que refuerza la capacidad de generación eléctrica nacional como parte de la política de soberanía energética del gobierno federal.

En Armería supervisó los avances de la presa derivadora para riego agrícola, obra hidráulica que busca garantizar el abasto de agua para el campo colimense.

En Aguascalientes entregó también la beca Rita Cetina a estudiantes de educación básica, visitó la nueva Unidad de Hemodiálisis y supervisó los trabajos de reconstrucción del Hospital General de Traumatología y Especialidades del IMSS, que atenderá a miles de trabajadores asegurados en la entidad.

En San Luis Potosí la presidenta convivió con los equipos campeones del Mundial Social: Los Tuneros, ganadores de la Copa T21, y Las Leonas del IPN, campeonas de la Copa Futsal Femenil. Ambos equipos recibieron boletos para asistir a uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.