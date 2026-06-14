Sustraen computadoras y mercancía de negocio

Se inició la carpeta de investigación por el delito de robo a negocio sin violencia

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Dos computadoras, una cámara profesional y un teléfono celular, fueron sustraídos de un local comercial ubicado en la colonia Petrolera de Tampico.

Además, se llevaron mercancía con un valor aproximado de 14 mil pesos.

Del hecho delictivo, se percató la propietaria al abrir la puerta de acceso, misma que presentaba daños.

Al ingresar, se dio cuenta que faltaban diveros objetos.

El robo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia.

Tras lo ocurrido, se dio aviso al Ministerio Público quien ordenó se realizaran las diligencias correspondientes así como la intervención por parte de Servicios Periciales para el procesamiento del lugar.

Se inició la carpeta de investigación por el delito de robo a negocio sin violencia.