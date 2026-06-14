Victoria reparte despensas y tinacos, pero la demanda supera al programa

La titular de la Secretaría de Bienestar Social Mercedes Lorena Zapata Medin informó que los programas de alimentación y mejoramiento de vivienda siguen en operación.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Familias de escasos recursos recibieron 13 mil 500 despensas y 13 mil tinacos subsidiados repartidos desde que arrancó la actual administración municipal, hace año y medio. Las cifras suenan contundentes sin embargo la demanda de apoyos no cede.

La titular de la Secretaría de Bienestar Social Mercedes Lorena Zapata Medin informó que los programas de alimentación y mejoramiento de vivienda siguen en operación. Para este último, la dependencia entrega paquetes de láminas a familias en condiciones precarias, previa visita domiciliaria del personal para verificar la necesidad. En 18 meses, el beneficio ha llegado a 150 hogares.

En materia de agua potable —el recurso más escaso y disputado en Victoria—, el municipio ha distribuido cerca de 15 mil apoyos para sustitución de medidores, con descuentos de entre 30 y 40 por ciento sobre el precio comercial. Los tinacos subsidiados, más de 13 mil, apuntan al mismo problema de fondo: una ciudad que creció más rápido que su infraestructura hídrica.

«La demanda existe, la gente necesita los apoyos», reconoció la funcionaria sin precisar cuántas solicitudes están pendientes ni cuál es el tiempo promedio de respuesta para cada programa.

En el ámbito federal, la dependencia actúa como gestora para acercar programas a grupos vulnerables: adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. El dato más reciente que ofreció el secretario: alrededor de 32 mil becas distribuidas entre alumnos de primaria en la ciudad.

La funcionaria también encontró un momento para hablar del Mundial. Reconoció el ambiente festivo en la capital, especialmente en Libre 17, donde niños y jóvenes intercambian estampas del torneo. Algunas dependencias municipales, señaló, analizan cómo permitir a sus trabajadores ver el partido inaugural sin descuidar los servicios públicos.