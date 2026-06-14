VIDEO: Aficionado japonés envía efusivo «saludo» al América

Con sombrero de charro y cerveza en mano, un aficionado japonés mandó un característico 'saludito' al América; desató furor entre los presentes

MÉXICO.- Durante el Mundial 2026, un aficionado japonés se volvió viral al aparecer durante una transmisión completamente en vivo, hablar español y mandar un saludito no tan afectivo al América… algo característico entre los extranjeros que se vinculan durante algunos minutos con el futbol.

Japón logró conseguir su primer punto en el Mundial 2026 luego de empatar agónicamente en el minuto 88 frente a Países Bajos, duelo en el que Nakamura fue señalado por el uso de sus calcetas, donde no se puede apreciar si lleva unas espinilleras mini o si jugó sin la protección.

Previo a su debut en el Grupo F ante Países Bajos, un seguidor del cuadro nipón -mismo que vive en Aguascalientes- envió un saludo a los mexicanos y lanzó el “grito de guerra”, para que posteriormente enviara sus saluditos al América mientras vestía un sombrero de charro y sosteniendo una lata de cerveza en la mano, dejando uno de los momentos que pasarán al recuerdo de lo sucedido en esta Copa Mundial de la FIFA:

🇯🇵🇲🇽 | En plena transmisión en vivo, un japonés mandó un saludo a la gente del América jajajajajajajajaja. pic.twitter.com/2xy7ahmNVF — JP (@Juampachabal03) June 14, 2026

Durante los primeros 10 partidos del Mundial 2026 (de los 104 que habrá) ninguno de los compromisos terminó sin anotaciones y, a pesar de la polémica que desata la cantidad de la afición en las tribunas, se aprecia una gran aceptación en México, Estados Unidos y Canadá por la justa mundialista que arrancó el pasado jueves 11 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

Con el cuarto día de actividades en marcha, aún restan dos partidos por jugarse en territorio norteamericano (Costa de Marfil Vs Ecuador y Suecia Vs Túnez), dejando a 24 combinados por hacer su aparición en el primer certamen que se disputa con 48 países; sobresalen España, Argentina, Portugal, Francia e Inglaterra.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR