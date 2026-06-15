Alivio para el campo: condonarán miles de créditos en Tamaulipas

Más de 5 mil productores de Tamaulipas que mantienen adeudos con la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) serán beneficiados con la cancelación total de sus deudas

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Más de 5 mil productores de Tamaulipas que mantienen adeudos con la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) serán beneficiados con la cancelación total de sus deudas, mientras que otros 3 mil 600 accederán a esquemas de reestructuración que les permitirán regularizar su situación financiera.

Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, quien destacó que el estado será uno de los más favorecidos por el proceso de extinción de la institución federal, debido a que concentra el mayor número de créditos en esta condición a nivel nacional.

Explicó que actualmente existen alrededor de 8 mil 600 personas en Tamaulipas con adeudos relacionados con la desaparecida financiera, de las cuales 5 mil 300 tendrán la extinción definitiva de sus pasivos.

“La presidenta dio instrucciones para que, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se lleve a cabo el proceso de extinción de la financiera».

«En Tamaulipas tenemos 8 mil 600 personas en estas condiciones y 5 mil 300 van a tener totalmente la extinción de su adeudo”, señaló Varela Flores.

Así también recordó que el Gobierno del Estado realizó gestiones ante las autoridades federales para buscar soluciones a la problemática que durante años afectó a miles de productores tamaulipecos.

Como resultado de estas acciones, el coordinador regional del programa, Juvencio Camacho, visitó recientemente la entidad para coordinar la estrategia de atención que se implementará en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), dependencia que fungirá como ventanilla de recepción de solicitudes.

Detalló que los trabajos comenzarán en el municipio de Aldama, donde se concentra el mayor número de beneficiarios potenciales.

Respecto a los productores que no alcanzan el beneficio de la condonación total, explicó que alrededor de 3 mil 600 personas podrán acceder a un esquema de reestructuración de sus créditos en condiciones favorables.

Precisó que las mujeres con adeudos de hasta 400 mil pesos y los hombres con deudas de hasta 250 mil pesos serán quienes reciban el borrón total de sus obligaciones financieras.

Aquellos que superen esos montos podrán acogerse a un programa especial de reestructuración que elimina recargos moratorios y ofrece facilidades de pago.

“Es una reestructura muy benéfica. Quienes quieran tener su cartera limpia y salir del buró de crédito deben aprovechar esta oportunidad”, afirmó.

El funcionario agregó que la regularización de estos productores abrirá la puerta para que puedan volver a acceder a financiamiento, tanto a través de los nuevos programas federales vinculados al Plan México y la soberanía alimentaria, como mediante esquemas de inclusión financiera impulsados por el Gobierno de Tamaulipas.