Cae “El 24” y 10 más en Sinaloa: operativo federal decomisa arsenal, explosivos y laboratorios de metanfetaminas

El Gabinete de Seguridad federal confirmó que los arrestos se ejecutaron en los municipios de Culiacán, Mocorito, El Rosario y Mazatlán

Las fuerzas de seguridad del Gobierno de México detuvieron este lunes a 11 presuntos integrantes de organizaciones criminales en el estado de Sinaloa. El Gabinete de Seguridad federal confirmó que los arrestos se ejecutaron en los municipios de Culiacán, Mocorito, El Rosario y Mazatlán, logrando además el decomiso de un arsenal que incluía un fusil Barrett, artefactos explosivos y cargamentos de sustancias ilícitas.

¿Quién es Iván ‘N’, el líder regional detenido en Culiacán?

El despliegue coordinado de las instituciones de seguridad pública derivó en la captura de un objetivo prioritario. Las autoridades federales identificaron entre los sospechosos a Iván ‘N’, señalado formalmente como el líder regional de una organización criminal que opera en la zona.

La detención de este presunto cabecilla se efectuó de manera conjunta con tres personas más en operaciones quirúrgicas distribuidas entre Culiacán, la capital sinaloense, y el municipio de Mocorito. Durante estas acciones, los efectivos aseguraron:

Dos vehículos.

Cuatro armas largas y una corta.

Ocho cargadores de munición.

Un chaleco táctico.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, realizaron acciones simultáneas que permitieron detener a 11 integrantes de células delictivas generadoras… pic.twitter.com/3PHnTCUHq6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 15, 2026

¿Qué armas y narcóticos incautaron las fuerzas de seguridad en El Rosario y Mazatlán?

El operativo se extendió hacia el sur de la entidad, donde se registraron los decomisos de mayor magnitud. En la localidad de El Rosario, el personal de seguridad arrestó a cuatro personas (incluyendo a un menor de edad y a un ciudadano extranjero). En este punto se desmanteló una célula fuertemente armada, incautando un fusil de alta potencia Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos y equipo de protección balística.

Por otra parte, la estrategia de seguridad pública continuó en la población de Ranchito de los Gaxiola y la ciudad portuaria de Mazatlán, dejando tres personas aseguradas (una de origen extranjero). De acuerdo con el reporte oficial del Gabinete de Seguridad, el balance total de los narcóticos y precursores químicos incautados consta de:

7 kilogramos de goma de opio.

250 kilogramos de sustancias químicas destinadas a la elaboración y producción de metanfetaminas.

Los reportes de inteligencia técnica de las autoridades estiman que estas acciones conjuntas debilitan las finanzas de la delincuencia organizada por un valor aproximado de 110 millones de pesos (equivalente a 6.40 millones de dólares).

¿Cómo avanza el reforzamiento de la seguridad en Sinaloa tras las tensiones políticas?

Las intervenciones en el territorio sinaloense contaron con la participación coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en conjunto con corporaciones locales.

El estado de Sinaloa enfrenta un repunte en los índices de violencia interna desde 2024, originada por la confrontación directa entre facciones del histórico Cártel de Sinaloa. El panorama de seguridad pública se ha complejizado tras los señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que acusó al gobernador estatal, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios públicos de presunta colaboración con la facción de «Los Chapitos», vinculada a los hijos del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS