Descartan operativos del IMPI contra negocios en el sur de Tamaulipas por Mundial

Empresarios se acercaron a la Sociedad de Autores y Compositores de Tamaulipas ante dudas sobre permisos y posibles sanciones

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Aunque a nivel nacional el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) mantiene acciones para combatir la piratería y proteger los derechos de propiedad intelectual relacionados con eventos deportivos internacionales, en el sur de Tamaulipas no se han realizado operativos dirigidos a negocios que transmiten encuentros de fútbol, aseguró Luis Enrique Montes García, delegado regional de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

El representante explicó que durante las últimas semanas surgió preocupación entre propietarios de restaurantes, bares y otros establecimientos comerciales ante versiones que advertían posibles inspecciones, clausuras o decomisos por la transmisión de partidos sin las autorizaciones correspondientes.

“Que yo sepa no iban a estar haciendo operativos. Quien debiera de hacerlo es el IMPI y es a petición de parte; salieron varios comunicados donde no iban a estar haciendo ningún tipo de operativo”

Montes García indicó que los llamados realizados por las autoridades estuvieron enfocados principalmente en exhortar a los establecimientos a contratar servicios autorizados para la transmisión de eventos deportivos y respetar los derechos de propiedad intelectual.

“Exhortaban a quien necesitaba o en sus negocios iban a transmitir la señal de fútbol, que lo hicieran por las cadenas Sky e Izzi pagando el paquete del Mundial. No iba a haber nada. Lo que salió en un principio, que iban a haber operativos, podían clausurar y decomisar… no”

El delegado regional de la Sociedad de Autores y Compositores en Tamaulipas reconoció que la incertidumbre generó numerosas consultas de comerciantes interesados en conocer los requisitos legales para operar conforme a la normatividad vigente.

Explicó que además de contar con permisos municipales y estatales, los establecimientos deben cumplir con las autorizaciones correspondientes relacionadas con derechos de autor y comunicación pública de obras musicales.

“Nosotros hacemos el exhorto a las personas, dueños de los lugares, porque el propio reglamento de la FIFA especifica que los negocios deben tener sus respectivos permisos municipales, estatales, etcétera, que son necesarios, pero también deben de tener en regla lo que viene siendo la autorización de la sociedad de gestión colectiva como somos nosotros”

Dijo que la situación permitió generar una mayor conciencia sobre la importancia del respeto a la propiedad intelectual y los derechos de autor.

“Hicimos un exhorto y llamado a que hicieran los trámites correspondientes con nosotros porque estamos viendo que esto sirve para que la gente tenga conciencia del respeto a la propiedad industrial y la propiedad intelectual. A mí me hablaron muchos negocios, bastantes. Sintieron que iba a venir una situación especial con operativos, no tenían ciertos permisos y no tenían una explicación clara de las reglas”

Montes García dijo que en general existe disposición por parte de propietarios de negocios de la región para cumplir con las normas establecidas y evitar posibles sanciones derivadas del uso indebido de contenidos protegidos.

A nivel nacional, el IMPI ha informado sobre acciones contra la comercialización de productos apócrifos y la transmisión ilegal de contenidos digitales relacionados con competencias deportivas, incluyendo el decomiso de mercancía falsificada y el bloqueo de plataformas que difunden eventos sin autorización.

Sin embargo, dichas medidas no han derivado en operativos de inspección generalizados contra establecimientos comerciales en el sur de Tamaulipas.