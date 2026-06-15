Entre el monte detectan más de 60 tomas ilegales de agua en el Guayalejo-Tamesí

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó que los recorridos de inspección realizados de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En un nuevo corte de datos del operativo para detectar tomas ilegales de agua en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí, autoridades estatales localizaron entre el monte y zonas de difícil acceso más de 60 aprovechamientos que presuntamente operan sin título de concesión para extraer agua.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó que los recorridos de inspección realizados de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permitieron ubicar 84 puntos de aprovechamiento, de los cuales únicamente alrededor de 23 cuentan con documentación que los acredita para utilizar legalmente el recurso hídrico.

“Lo que alcanzamos a recorrer fueron 84 aprovechamientos y solamente una cuarta parte tiene título de concesión”, explicó.

Estos resultados representan un incremento considerable respecto al primer corte de información dado a conocer la semana pasada y publicado por EXPRESO, cuando las inspecciones apenas comenzaban y se había informado sobre la detección de 19 posibles extracciones irregulares de agua en esta misma cuenca.

Con el avance de los recorridos, la cifra de aprovechamientos observados sin concesión creció de manera significativa, evidenciando una problemática mucho mayor a la inicialmente estimada.

Los hallazgos fueron realizados tras semanas de recorridos sobre la cuenca del Guayalejo-Tamesí, donde inspectores navegaron por el río para identificar sistemas de bombeo y captación de agua destinados principalmente a actividades agrícolas.

De acuerdo con el funcionario, varias de estas instalaciones fueron encontradas ocultas entre la vegetación e incluso dentro de predios particulares, lo que complicó las labores de localización.

“Están entre el río y el monte; algunos están camuflajeados”, señaló.

La inspección tuvo que concluir antes de completar una cobertura total debido al incremento en los niveles del río provocado por las recientes lluvias, situación que comenzó a representar riesgos para el personal que realizaba las verificaciones a bordo de pequeñas embarcaciones.

Aun así, los resultados preliminares encendieron las alertas de las autoridades hidráulicas.

Quiroga Álvarez indicó que la información obtenida en campo será confrontada ahora con los registros oficiales de concesiones para confirmar plenamente la situación legal de cada aprovechamiento detectado.

Sin embargo, adelantó que todo apunta a que la mayor parte de quienes están extrayendo agua en esta cuenca no cuentan con autorización federal.

“Yo creo que nos vamos a encontrar con que efectivamente la mayor parte de los que están extrayendo agua de la cuenca del Guayalejo-Tamesí no tienen título de concesión”, afirmó.

El funcionario calificó como grave el panorama encontrado durante las inspecciones, al considerar que tres de cada cuatro usuarios detectados estarían utilizando agua sin los permisos correspondientes.

“Si uno de cada cuatro tiene título y tres de cada cuatro no lo tienen, por supuesto que es una situación grave”, enfatizó.

Aunque durante esta etapa no fue posible medir los volúmenes extraídos debido a que muchas de las obras se encuentran dentro de ranchos y propiedades privadas, el reporte ya fue puesto en conocimiento de la Conagua, autoridad responsable de realizar las verificaciones formales y aplicar las sanciones que procedan.

Las multas contempladas por la Ley de Aguas Nacionales pueden ascender a cientos de miles de pesos, dependiendo de cada caso y de si existe reincidencia.

“Al que está robando el agua no hay por qué darle plazos. Está cometiendo un delito”, sostuvo.

Tras concluir los trabajos en el Guayalejo-Tamesí, las autoridades estatales anunciaron que la próxima semana arrancará una nueva etapa de inspecciones en la cuenca del río Soto la Marina, donde se prevé revisar afluentes como los ríos Corona y Purificación.

Quiroga Álvarez anticipó que podrían encontrarse condiciones similares a las detectadas en el sur del estado, por lo que no descartó que el problema de las extracciones irregulares sea más amplio de lo que actualmente reflejan los registros oficiales.