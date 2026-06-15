Exhibirán película tampiqueña “Café Chairel” en España

La proyección de la cinta tendrá lugar el próximo 29 de junio a las 7:00 PM en las instalaciones de la Fundación Casa de México en España, con acceso gratuito para el público a través de boletos digitales

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

La película “Café Chairel”, filmada en el sur de Tamaulipas, expande su ruta internacional y alista una presentación especial en el continente europeo, de forma simultánea a su exitoso paso por las salas de cine en México.

El largometraje participará en la III Semana del Cine Mexicano, evento que se desarrollará en Madrid, España.

La proyección de la cinta tendrá lugar el próximo 29 de junio a las 7:00 PM en las instalaciones de la Fundación Casa de México en España, con acceso gratuito para el público a través de boletos digitales.

A la par de este logro internacional, Café Chairel celebra su cuarta semana consecutiva en la cartelera del 10 al 16 de junio.

La respuesta de la audiencia local provocó la apertura de nuevas salas y horarios, además de la expansión del filme a complejos cinematográficos de Nuevo Laredo, Guadalajara, Morelia, Tuxtla Gutiérrez y espacios independientes en la Ciudad de México.

El actor Leo Deluglio, integrante del elenco principal de la película, expresó un emotivo mensaje de gratitud hacia los habitantes de la zona conurbada por el recibimiento que le dieron a la historia y por las facilidades que otorgaron durante el rodaje.

“Muchas gracias Tampico, Madero, Altamira por prestarnos sus hermosos paisajes para filmar nuestra película Cafe Chairel, sigue en cines, por favor sigan apoyando”.