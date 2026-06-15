Investigan fallas en salto de bungee que terminó con la muerte de Maria Eduarda en Brasil

Tres hombres están detenidos por "homicidio con dolo eventual", por posible falta consciente. Las autoridades tienen abierta una investigación

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no iba a morir al saltar hacia los 40 metros de altura del bungee, pero un detalle ocasionó que la joven profesora de Educación Física de Brasil fuera la persona que el personal de la actividad extrema no colocara el arnés de seguridad.

En videos difundidos en redes sociales, se ve a dos hombres que sostienen a la joven de 21 años por encima de sus cabezas antes de arrojarla desde el puente Squelette, en el estado de Sao Paulo. En los clips se alcanzó a escuchar a varios testigos que gritaron: «¡Chicos, la cuerda!».

Pero previo a la tragedia que sufrió la joven de 21 años de edad, hubo una persona que causó que Maria Eduarda estuviera en ese preciso momento en el salto del bungee, ya que no era su turno pero un detalle que tuvo uno de los asistentes a la actividad así lo hizo.

¿No era el turno de Maria Eduarda para usar el bungee?

Una persona identificada como Higor William Diniz Ferreira, indicó que el día de la muerte de Maria Eduarda también se había inscrito para participar en el bungee, de hecho él iba a pasar antes que lo hiciera la joven profesora de Educación Física, pero un detalle lo detuvo.

QUE A JUSTIÇA SEJA FEITA Os responsáveis por jogar a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, de uma ponte a cerca de 40 metros de altura em Limeira, foram presos pela polícia. O caso NÃO foi acidente! pic.twitter.com/ICx6mueWXa — Alegria Reels (@Alegriareels) June 14, 2026

De acuerdo con Higor William Diniz, él estaba formado por delante de Maria Eduarda Rodrigues, pero salió más tarde de su casa para acudir a la actividad, por lo cual la joven de 21 años ocupó su lugar, indicó citado por el medio local G1.

“Mi salto, entre esta mujer y yo, fue de cinco a 10 personas. Ya era hora de que me quedé atrás cuando ella pasó frente a mí»: Higor William Diniz.

¿Qué pasó en el salto de bungee que hizo Maria Eduarda?

De acuerdo con la policía de Sao Paulo, el deceso de Maria Eduarda se debió a que «el equipo de seguridad no estaba bien sujeto en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída», explicó en un comunicado.

Tres hombres fueron detenidos por «homicidio con dolo eventual», es decir, por posible falta consciente. Las autoridades precisaron que abrieron una investigación. Según los medios locales, la víctima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, cayó desde unos 40 metros de altura.

Poco antes de su muerte, publicó en Instagram una imagen con la leyenda: «Quién es el loco que me dejó venir a saltar de un puente???». Videos más antiguos de saltos desde ese mismo puente, organizados por la empresa Entre Cordas, muestran a los participantes asegurados con una cuerda gruesa alrededor de la cintura, antes de ser lanzados al vacío.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO