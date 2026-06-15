Jaibos Tours impulsa recorridos turísticos por el río Pánuco con embarcación certificada

Esther Escamilla González y Edith García Cruz, acompañadas por la directora de Turismo de Tampico, Karime Cámara Chaín, informaron que la empresa obtuvo su permiso náutico a principios de 2026 y cumple con todas las medidas de seguridad requeridas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La agencia operadora Jaibos Tours, certificada ante el Registro Nacional de Turismo, ofrece recorridos turísticos por el río Pánuco con una embarcación autorizada por las autoridades federales y capacidad para 20 pasajeros.

Esther Escamilla González y Edith García Cruz, acompañadas por la directora de Turismo de Tampico, Karime Cámara Chaín, informaron que la empresa obtuvo su permiso náutico a principios de 2026 y cumple con todas las medidas de seguridad requeridas.

“La embarcación cuenta con todos sus permisos de viajero, seguro de la embarcación, chaleco salvavidas, está certificada, radio, botiquín de primeros auxilios, extinguidores, todo lo que Capitanía de Puerto solicita”

Durante el recorrido, los visitantes reciben información sobre las maniobras portuarias, la flora y fauna de la región, así como recomendaciones de restaurantes, hoteles y otros atractivos turísticos. Los guías, que cuentan con formación en operaciones portuarias, explican además la historia marítima y económica de Tampico.

“Vamos a ver lo que son las embarcaciones, fábricas, los muelles abandonados, cómo nació Tampico, las empresas ya olvidadas de la Isleta Pérez, el cementerio de barcos y los barcos piloto. Cada uno tiene nombre e historia”

Por su parte, la directora de Turismo, Karime Cámara Chaín, afirmó que este proyecto fortalece la oferta turística del municipio y forma parte de las estrategias de promoción de la ciudad.

“Nuestra alcaldesa está muy al pendiente de lo que el turista puede hacer y conocer en Tampico. Jaibos Tours inaugura este recorrido y además de contar con todas las certificaciones de Capitanía de Puerto, está registrado en la marca Hecho en Tampico y cuenta con el Registro Nacional de Turismo. Es una de las pocas agencias de la ciudad que forman parte de nuestra guía turística”

El recorrido forma parte de la ruta mundialista y cuenta con personal capacitado para brindar atención en inglés y lenguaje de señas.

La travesía inicia en el mercado Manuel Ávila Camacho, desde donde la embarcación zarpa hacia el río Pánuco, con vistas al puente Tampico y al Canal de la Cortadura.

Los organizadores explicaron que se siguen protocolos de seguridad durante el abordaje, apoyando a cada pasajero para subir y tomar asiento de manera segura.

Además, dijeron que muchos turistas complementan la experiencia con recorridos en tranvía y visitas a los museos de la ciudad.

Las reservaciones pueden realizarse a través de WhatsApp al 833 185 3368, así como en las redes sociales Facebook, Instagram y X. También cuentan con promoción directa en plazas públicas y en el mercado Manuel Ávila Camacho. El recorrido tiene una duración aproximada de 35 a 40 minutos y un costo de 70 pesos para niñas y niños, mientras que para adultos es de 130 pesos.