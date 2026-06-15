Mamá venda piñata para comprarle zapatos a su hijo

Es una piñata grande,de camiseta del TRI, los zapatos, son para la graduación de su hiijo

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una madre de familia identificada como Carla Vn recurrió al ingenio y al trabajo manual para resolver una deuda sencilla pero urgente: los zapatos que su hijo necesita para graduarse.

Su herramienta fue una piñata de un metro de altura, decorada con los colores de la Selección Mexicana, puesta a la venta en 500 pesos a través del grupo de Facebook «Ventas Cd. Victoria».

«Sin afán de ofender, vendo piñata con el fin de comprar zapatos para mi niño para su graduación. $500, mide un metro», escribió la mujer en su publicación.

La frase, breve y sin adornos, dijo más que cualquier argumento: hay familias en Ciudad Victoria que trabajan lo que pueden para que sus hijos lleguen presentables al día más importante de su vida escolar.

La pieza artesanal, elaborada en verde con detalles que evocan el uniforme nacional en plena fiebre mundialista, no tardó en circular entre los integrantes de la comunidad digital. Los comentarios de apoyo se multiplicaron, igual que las muestras de interés por adquirirla.