Parque siglo XXl área protegida …y emblemática

El parque Tamaulipas que inició su construcción en 1989 marcó un antes y un después en esa zona natural de la ciudad con flora y fauna únicas que se integraron a esta infraestructura cultural, deportiva y recreativa

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Parque Cultural y Recreativo Tamaulipas Siglo XXI forma parte de la historia reciente del crecimiento urbano de Ciudad Victoria.

Ubicado en una zona que a finales de la década de 1980 se encontraba en la periferia de la ciudad, el complejo quedó integrado con el paso de los años al desarrollo habitacional e institucional de la capital tamaulipeca.

De acuerdo con el historiador Jaime Alberto Rodríguez Sánchez, el proyecto comenzó a desarrollarse en 1989, cuando en ese sector apenas se consolidaban algunas colonias del poniente de la ciudad.

“Cuando se trazó este proyecto en 1989 apenas se estaban desarrollando las primeras colonias de esta zona, como la Horacio Terán. Era una parte muy distinta de la ciudad a la que conocemos actualmente”, señaló.

Área Natural Protegida

Una parte del parque fue declarada Área Natural Protegida el 30 de abril de 2015, con el propósito de preservar espacios de flora y fauna dentro de la mancha urbana.

Junto con el Jardín Botánico, el sitio constituye una de las principales áreas verdes de Ciudad Victoria.

“Fue declarado Área Natural Protegida desde 2015”, recordó Rodríguez Sánchez.

La declaratoria estableció mecanismos para la conservación ambiental y el desarrollo de actividades educativas y recreativas.

Crecimiento de la ciudad

El historiador indicó que el desarrollo del complejo coincidió con la expansión urbana hacia el poniente y norte de la ciudad.

Durante ese proceso se consolidaron vialidades como el bulevar Praxedis Balboa y posteriormente se desarrollaron nuevos fraccionamientos, instituciones públicas y espacios de servicios.

En años posteriores, la expansión urbana alcanzó sectores donde actualmente se localizan instalaciones como el Parque Bicentenario, el Congreso del Estado, el Polyforum y el Archivo General de Tamaulipas.

“Lo que antes era una zona periférica ahora forma parte del área urbana consolidada de la ciudad”, comentó.

También mencionó la prolongación del bulevar José López Portillo como parte de las obras de conectividad realizadas en los últimos años.

Espacios culturales y recreativos

Dentro del complejo se encuentran el Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal” y el Museo de Historia Natural de Tamaulipas (Tamux).

El planetario fue nombrado en honor al científico tamaulipeco Ramiro Iglesias Leal, mientras que el museo ofrece contenidos relacionados con la evolución de la vida, la biodiversidad y la historia natural.

El parque cuenta además con áreas deportivas, recreativas, alberca, canchas y espacios destinados a actividades familiares.

Referente urbano

A más de tres décadas de su creación, el Parque Cultural y Recreativo Tamaulipas Siglo XXI continúa formando parte de la infraestructura cultural, recreativa y ambiental de Ciudad Victoria.

Para Rodríguez Sánchez, conocer la historia de este tipo de espacios permite comprender la evolución urbana de la ciudad y los cambios que ha experimentado durante las últimas décadas.