Persistirán lluvias toda la semana en Tamaulipas

Tamaulipas seguirá bajo un periodo de lluvias al menos hasta el jueves; Protección Civil alerta por ríos crecidos, escurrimientos peligrosos y pide no arriesgar la vida cruzando arroyos

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las lluvias seguirán por casi toda la semana en gran parte de Tamaulipas, principalmente en la zona norte, centro y la región de San Fernando, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, quien llamó a la población a extremar precauciones ante el incremento en los caudales de ríos, arroyos y escurrimientos.

En entrevista para Expreso, el funcionario explicó que las precipitaciones previstas para este inicio de semana estarán asociadas a la combinación de humedad proveniente del Golfo de México y la influencia de un frente frío fuera de temporada.

“Para el día de hoy, tarde-noche, en zona norte, zona centro y zona de San Fernando puede estar presentándose lluvia. Y a corto plazo, lunes, martes, miércoles y jueves, continuarán las precipitaciones”, señaló.

Precisó que, aunque durante el fin de semana las lluvias estuvieron relacionadas con sistemas tropicales y humedad proveniente del Pacífico, ahora el fenómeno meteorológico es distinto y estará impulsado principalmente por condiciones atmosféricas en el Golfo.

Así también, indicó que las precipitaciones podrán registrarse en diferentes regiones del estado, aunque los acumulados más importantes se esperan hacia la zona norte de Tamaulipas.

El llamado de las autoridades ocurre luego de los incidentes registrados durante las lluvias del domingo, entre ellos una tragedia ocurrida en Ciudad Victoria, donde una persona perdió la vida al intentar cruzar un cauce con corriente.

“Lamentablemente una persona quiso cruzar un arroyo o río y fue arrastrada por la corriente. La recomendación es evitar estos cruces cuando se observe que llevan agua o corriente”, advirtió González de la Fuente.

Además, pidió a quienes planean visitar parajes turísticos, balnearios naturales o sitios recreativos como Los Troncones, consultar previamente los pronósticos meteorológicos y mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por el Gobierno del Estado y Protección Civil.

González de la Fuente, recordó que durante el domingo algunas personas quedaron temporalmente incomunicadas al no poder cruzar por el aumento repentino del caudal en ese sector, situación que suele ocurrir cuando las lluvias registradas en zonas altas generan descargas de agua río abajo.

El coordinador también alertó sobre los riesgos que representa la circulación de vehículos recreativos como razers, cuatrimotos y patrimotos en brechas, cauces y zonas serranas durante condiciones de lluvia.

“Por supuesto que existe riesgo”, enfatizó, al señalar que los escurrimientos pueden crecer de manera súbita y sorprender a quienes realizan actividades al aire libre.

Por último, se exhortó a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos o vados inundados, evitar actividades recreativas en zonas de corriente durante las lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que los efectos de las precipitaciones podrían prolongarse durante buena parte de la semana.