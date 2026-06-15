Pese a manchas, Pemex insiste en que no hubo derrame en el Pánuco

A pesar de la insistencia en este diagnóstico, Pemex afirma que mantiene acciones de vigilancia y atención en las instalaciones cercanas.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Petróleos Mexicanos (Pemex) insiste en que no existe presencia de hidrocarburos en fase libre sobre el río Pánuco.

La empresa reiteró esta postura tras los nuevos muestreos de agua realizados en la zona colindante con sus instalaciones, luego de que la semana pasada ya había descartado de manera inicial la contaminación por producto petrolífero tras el reporte de una mancha oscura en el margen del cuerpo de agua.

Informó que, a través de un laboratorio acreditado, ejecutó una segunda etapa de recolección de muestras de agua a distintas profundidades en 10 puntos estratégicos del río durante el pasado fin de semana. Según los resultados de dichos monitoreos, Pemex sostiene la versión del reporte previo y confirma la inexistencia de rastros de combustible libre en el río.

A pesar de la insistencia en este diagnóstico, Pemex afirma que mantiene acciones de vigilancia y atención en las instalaciones cercanas.

Como parte de los trabajos para determinar el origen exacto de la coloración del agua, el personal efectúa la recolección de muestras en el fondo del canal de Varadero a diferentes profundidades.

Asimismo, la institución da continuidad a la inspección de los drenajes pluviales, incluidos los bloques ubicados en vialidades externas a la Refinería Madero.

Estas redes pluviales exteriores cuentan con reportes como fuentes de aporte hacia los canales Varadero y 7 ½.

De manera paralela, Petróleos Mexicanos conserva la operación de barreras marinas de contención en el sitio y el monitoreo permanente de las condiciones operativas y de seguridad al interior de la Refinería Madero con el fin de evitar riesgos mayores.