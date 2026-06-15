Por lluvias, hay condiciones para sembrar

las 10 u 11 pulgadas de agua que han caído son suficientes para comenzar a esparcir las semillas sobre la tierra preparada.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Las lluvias registradas en los últimos días, permitirán a los agricultores del ejido Maclovio Herrera de Altamira iniciar la siembra de soya.

Estiman sembrar aproximadamente 600 hectáreas de esa leguminosa.

Carmelo García Gómez, productor y ex comisariado ejidal, dijo que las 10 u 11 pulgadas de agua que han caído son suficientes para comenzar a esparcir las semillas sobre la tierra preparada.

El ciclo se abre este 15 de junio.

«Ya hay condiciones para poder sembrar, nos cayeron 10, 11 pulgadas dr agua, con eso tenemos para comenzar, con esa humedad, ahorita hay que dejar unos 8, 10 días que el sol trabaje para que nos amacice el piso y poder sembrar», mencionó.

Aclaró que no se ha incrementado el número de hectáreas por lo que se mantienen las mismas del 2025.

Actualmente están enfocados en conseguir recursos económicos para obtener la semilla ya que no les fue bien en la siembra pasada de sorgo.