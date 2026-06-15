Precios del petróleo se desploman tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tras varios meses de conflicto bélico en Medio Oriente, por fin se había llegado a un acuerdo para poner fin a las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo se desplomaron más de 4%, con corte a las 19:00 horas (tiempo de México) de este domingo 14 de junio de 2026, mientras en los mercados asiáticos abrían las operaciones del lunes.
De acuerdo con datos de la plataforma Investing, los futuros del petróleo Brent con vencimiento en agosto cayeron 4.1%, para colocarse en 83.79 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) bajaron 4.6%, para ubicarse en 80.95 dólares por barril.
«Las caídas extendieron las pérdidas de la semana pasada y llevaron a ambos índices de referencia a sus niveles más bajos desde el 10/03″, apunta Investing.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO