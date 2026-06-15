Sufren gasolineros asedio de ladrones

Reportan dueños de estos negocios que han aumentado los asaltos principalmente por las noches

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las gasolineras de Ciudad Victoria y de la zona centro de Tamaulipas siguen enfrentando problemas de inseguridad, principalmente en las madrugadas, cuando la baja afluencia de personas y la poca vigilancia facilitan los asaltos.

Juan Nepomuceno Guerra, presidente de la Asociación de Gasolineros de la región, informó que entre tres y cuatro estaciones de servicio han sido víctimas de asaltos en lo que va del año.

El más reciente ocurrió hace apenas unos días, lo que evidencia que este tipo de incidentes continúa afectando al sector.

Explicó que los delincuentes aprovechan las horas de menor actividad para despojar a los despachadores del dinero en efectivo que manejan durante sus jornadas laborales.

En algunos casos, los asaltantes utilizan armas de fuego, mientras que en otros actúan de manera rápida para apoderarse del efectivo y huir antes de que llegue apoyo policial.

Los puntos donde se han registrado más incidentes se localizan principalmente en sectores cercanos al Eje Vial y otras zonas con menor movimiento comercial durante la noche.

“Los despachadores tienen instrucciones de no acumular más de dos mil 500 o tres mil pesos, pero el problema no es únicamente el dinero; un asalto pone en riesgo a los trabajadores y también a los clientes”, señaló.

El dirigente explicó que, aunque existen protocolos para reducir las pérdidas económicas, la principal preocupación es la integridad física de empleados y usuarios.

Aseguró además que los empresarios presentan las denuncias correspondientes ante las autoridades cada vez que ocurre un incidente; sin embargo, consideran necesario fortalecer las acciones preventivas.

“La mejor forma de inhibir estos delitos es mediante una mayor presencia policial y recorridos permanentes en los puntos identificados como vulnerables”, indicó.

Los representantes del sector solicitaron a las corporaciones de seguridad reforzar la vigilancia en las estaciones de servicio para reducir los riesgos y brindar mayor tranquilidad tanto a trabajadores como a automovilistas.

Las gasolineras constituyen un servicio esencial para miles de ciudadanos que diariamente utilizan estas instalaciones, por lo que garantizar su seguridad también representa una prioridad para la actividad económica de la capital tamaulipeca.